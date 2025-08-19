La deportista de paracanoe de Dos Hermanas Carlota Blanca Romero compite en el Campeonato del Mundo de Milán

La paracanoísta de Dos Hermanas Carlota Blanca Romero continúa con su carrera de éxitos. Así, se encuentra en la ciudad italiana de Milán para participar en el Campeonato del Mundo de Paracanoe, que se celebra del 20 al 24 de agosto.

La plaza la ha conseguido tras haber logrado tres medallas de oro y dos platas en el LVI Campeonato de España de Sprint Olímpico celebrado en Verducido (Pontevedra). Estos resultados en el selectivo nacional han hecho que la Real Federación Española de Piragüismo la convoque para la competición mundial 2025 ICF Paracanoe Championships en la modalidad KL2, con la selección absoluta. Esto significa que Carlota compite con otras deportistas de más edad – como ya ha hecho en Pontevedra hace unos días- y que han estado ya en otras categorías superiores a la suya.

El tesón y el esfuerzo de esta joven nazarena la están llevando a alcanzar unos resultados deportivos que jamás hubiera imaginado. Y es que su pasión por este deporte se ha convertido en la clave de su éxito tanto a nivel competitivo como personal ya que practicar esta disciplina le ayuda en su enfermedad, espina bífida.

Olímpica

Carlota ha manifestado que se siente «muy contenta y satisfecha con mis resultados, y a la vez no esperaba que pudiese conseguirlo, en algunas de las pruebas. He estado entrenando fuerte, pero al competir en categoría senior era complicado conseguir esto. Eso sí, he ido bien preparada gracias a mis entrenadores del CNS, Pablo Martínez y Germán García». «Ahora tengo un nuevo reto como es competir con la Selección Española de Piragüismo, en el Campeonato del Mundo de Sprint 2025, que se celebra en Milán. Lucharé por mis objetivos marcados con mucha ilusión por ser un Campeonato tan importante», añade la deportista.

La joven lleva varios años practicando este deporte desde que se lo recomendara su doctora, Rosa Romero. Entrena y va con el equipo del Club Náutico de Sevilla y, de forma paralela, continúa con sus estudios.

Su ímpetu y fortaleza son inconmensurables y en su mente continúa con una ilusión: poder participar en unas Paralimpiadas.

Por su parte, el apoyo absoluto de sus padres y su hermano Luis, además del de otros familiares y amigos, son fundamentales en los logros que está consiguiendo Carlota a su temprana edad y son un ejemplo para otras personas que padecen su enfermedad.