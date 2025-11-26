El clan de Pedro Sánchez en Dos Hermanas: el kilómetro cero de la ruta del Peugeot

Dos Hermanas fue el kilómetro cero de la reconquista del PSOE de Pedro Sánchez. Cuando era una sombra repudiada por el aparato de su propio partido, usó precisamente este municipio de Sevilla para su resurrección política. Fue el punto de partida ... de su victoria sobre el socialismo tradicional, la que acabó aupándole a la Moncloa tras la moción de censura a Mariano Rajoy. Allí se celebró el primer mitin de cara a las primarias de 2017, acompañado entonces de su círculo más estrecho: Santos Cerdán, Koldo García y José Luis Ábalos, sus acompañantes en el Peugeot 407 que recorrió toda España para ganarse a la militancia. El escenario escogido también fue simbólico: el Lago de la Vida.

Allí estaba Paco Salazar que, aunque no viajó en el coche con la cuadrilla, jugó un papel fundamental para que Sánchez recuperase la Secretaría General. El que fuera alcalde de Montellano entre 2003 y 2008 fue colocado como asesor por Francisco Toscano en el Ayuntamiento de Dos Hermanas en 2012. Fue en el municipio nazareno donde se asentó el primer cuartel general del sanchismo, una isla por entonces en medio del PSOE andaluz de Susana Díaz. La familia socialista de Dos Hermanas, junto a Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, lideraron un movimiento interno que acabó derribando al viejo PSOE: recabaron hasta 57.369 firmas para que Sánchez se convirtiera en candidato a las primarias, sólo 5.000 menos que las que tenía la gran favorita y gran derrotada expresidenta andaluza.

El rol de Salazar fue clave como uno de los principales fontaneros que logró aquella épica victoria interna, hasta el punto de que el propio presidente del Gobierno destacó en su libro 'Manual de resistencia' que «sólo tres personas sabíamos el número de avales recogidos: Santos Cerdán, Paco Salazar y yo». Ambos cayeron en desgracia el pasado verano, como ocurrió con Ábalos. Los tres fueron elegidos para la Secretaría de Organización del partido, y los tres acabaron cayendo. Ábalos y Cerdán tras saltar los escándalos de corrupción. Y Salazar, que iba a ser adjunto en el departamento que lideraría Rebeca Torró, horas antes del comité federal que lo proclamaría vio frustrado el nombramiento. Varias compañeras del PSOE le acusaron de comportamientos machistas aunque por el momento no se conocen denuncias ni investigación judicial. Su carrera política había acabado.

Salazar había formado parte del gabinete de Presidencia, donde aterrizó nada más llegar Sánchez a la Moncloa. Allí ocupó un despacho junto al de Iván Redondo. Ambos han sido ahora 'indultados' por Sánchez y han vuelto a asesorarle de cara al final de la legislatura desde la consultoría que crearon.

Mientras tanto, hoy Dos Hermanas, la ciudad de 140.000 habitantes donde siempre gana el PSOE por mayoría absoluta, sigue siendo la cuna del sanchismo en Sevilla. Prueba del peso de la agrupación nazarena en Andalucía es que el secretario de Organización del partido es Francisco Rodríguez, actual alcalde del municipio donde la UCO investiga ahora la contratación de Salazar.