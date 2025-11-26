El clan de Pedro Sánchez en Dos Hermanas: el kilómetro cero de la ruta del Peugeot

Suscríbete a
El municipio sevillano era una isla sanchista en mitad del PSOE andaluz de Susana Díaz, con figuras como Toscano y Salazar, y el lugar donde empezó la resurrección del presidente

Pedro Sánchez, durante el mitin en Dos Hermanas en 2017, junto a Ábalos y Cerdán
Javier Macías

Dos Hermanas fue el kilómetro cero de la reconquista del PSOE de Pedro Sánchez. Cuando era una sombra repudiada por el aparato de su propio partido, usó precisamente este municipio de Sevilla para su resurrección política. Fue el punto de partida ... de su victoria sobre el socialismo tradicional, la que acabó aupándole a la Moncloa tras la moción de censura a Mariano Rajoy. Allí se celebró el primer mitin de cara a las primarias de 2017, acompañado entonces de su círculo más estrecho: Santos Cerdán, Koldo García y José Luis Ábalos, sus acompañantes en el Peugeot 407 que recorrió toda España para ganarse a la militancia. El escenario escogido también fue simbólico: el Lago de la Vida.

