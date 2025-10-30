Suscríbete a
ABC Premium
Directo
Sigue la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comisión Koldo

Cae un punto de droga con tres detenidos que recorrían Dos Hermanas en moto vendiendo hachís

La Policía Nacional ha desmantelado en la ciudad nazarena este grupo dedicado al contrabando de drogas en su modalidad de tele-polen

Ocho detenidos por robar máquinas tragaperras para su instalación en narcopisos de Sevilla

Los agentes encontraron más de 7.000 euros en la vivienda del principal investigado
Los agentes encontraron más de 7.000 euros en la vivienda del principal investigado Policía Nacional

S. P.

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Policía Nacional de la Comisaría Local de Dos Hermanas ha detenido a tres personas dedicadas a la venta y preparación de sustancias estupefacientes. La presente investigación tiene su origen en las informaciones recibidas por los agentes, la cual apuntaba a un individuo que ... utilizaba una motocicleta para repartir dosis de hachís en todo el término de Dos Hermanas, desplazándose a demanda de «sus consumidores».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app