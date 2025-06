Sin agua y con boda en Utrera: la 'operación peinado' se traslada a Dos Hermanas

La rotura de la conducción principal de agua del consorcio de Aguas del Huesna sigue dejando efectos en las localidades afectadas mientras otras de los alrededores solucionan sus consecuencias. Es el caso de Dos Hermanas, colindante con Utrera y Los Palacios, que están parcialmente afectadas por la avería, y que están poniendo solución a situaciones causadas por la falta de agua.

Es el caso de Eli y María, que son de Utrera y asisten a una boda esta tarde en su localidad. Tenían cita con su peluquería habitual y las ha llamado para decirles que era imposible peinarlas porque no tenían agua. «Cuando he visto la llamada esta mañana de ella ya dije no me va a poder peinar», explica Eli. «Yo ayer confiaba en que ella tuviera agua porque en algunos puntos había pero me ha dicho que ayer, a las últimas clientas las tuvo que lavar con el agua de botellas», añade.

Ante este contratiempo han reaccionado y han buscado una peluquería en Dos Hermanas, vía Internet, y han dado con peluquería Los Pirralos, donde las peluqueras Sonia y Eva han reorganizado su agenda para poder atenderlas tras la llamada y explicarles su caso.

Las utreranas son amigas de la novia y quieren ir como tenían previsto a este acto y como se merece una ceremonia de estas características. Así su semirrecogido es 'Made in Dos Hermanas'. María tenía un agravante y es que viene desde Mallorca y necesitaba, aparte del peinado, color así que confiesa que «menos mal que hemos encontrado esta peluquería que nos ha salvado porque sino imagina… Más que agradecidas estamos». «Ya no sólo la clientela sino pensamos lo que están pasando los negocios», apostilla.

Eli cuenta que no ha «querido ni llamar a la novia porque me imagino cómo tiene que estar aunque por el grupo de whatssapp he visto que ella sí tiene agua en su zona», afirma , a quien un amigo nazareno le ha ofrecido su casa para ducharse ya que ayer tuvieron que hacerlo con garrafas de agua y los stocks se agotaron en los supermercados.

Imaginan que el resto de invitados estarán «buscándose la vida como hemos hecho nosotras», exponen. A una le ha dicho su peluquero que se lave el pelo en su casa y él la peina pero es con agua embotellada y no queda bien ni es lo mismo.

La boda se celebra a las afueras de Utrera; confían en que allí haya agua y que todo pueda desarrollarse con normalidad. Eso sí, el enlace de Marta y Alejandro nunca se les olvidará y con el tiempo todo esto será sólo una anécdota más en su historia de amor.

Hostelería

Por otro lado, en la tarde noche de ayer había algunos bares y restaurantes que notaron un incremento de clientes de localidades vecinas como Utrera y Los Palacios. Es el caso de los establecimientos de La Motilla y Entrenúcleos de Castaño Gastronomía. Los vecinos habían oído hablar de ellos y como había algunas zonas sin agua decidieron salir fuera del pueblo a pasar la velada nocturna del viernes.

De igual forma, hubo un comentario en Verdial Restaurante que recibieron a personas que tenían como opción ir a Los Palacios a cenar y se quedaron en Dos Hermanas ante la posibilidad de encontrarse con el establecimiento hostelero cerrado.