La agenda de las obras de Entrenúcleos: así marchan los equipamientos de la zona de expansión de Dos Hermanas

Las grandes obras de Entrenúcleos continúan cumpliendo sus plazos. Así, ha concluido la primera fase de la plaza donde se ubicará la torre, más conocida como el 'rascacielos' y que se encuentra a 8,5 metros de altura.

Próximamente saldrá a licitación, según fuentes ... municipales, la terminación de la misma, esto es, la parte baja donde irán zonas comunes ajardinadas y de esparcimiento y ocio con plantas, bancos para sentarse, etc De igual forma, ya están concluidas las cuatro pasarelas peatonales que unen los bulevares de Felipe González, Manuel Escuredo, Manuel Clavero Arévalo y José Rodríguez de la Borbolla con este lugar, de 17.000 metros cuadrados y con un diámetro de 148 metros. También en esta fase se han terminado los más de 400 aparcamientos.

Al estar concluida esta zona, en un futuro cercano se podría abrir al público. Sin embargo, se desconoce cuándo podría estar todo el proyecto terminado porque depende, primeramente, de trámites administrativos para continuar con la ejecución de las obras.

En la plaza se ubicará la torre, que tendrá 28 pisos y forma de ovoide. Su cimentación formaba parte de esta primera fase. En el subsuelo habrá una parada de Metrobús.

Palacio de Congresos

Por otro lado, las obras del Palacio de congresos y exposiciones también marchan a un buen ritmo y la terminación del primer pabellón estarán listo en los próximos meses.

El objetivo es ponerlo en funcionamiento a finales de este 2025 o principios de 2026 aunque aún se desconoce qué tipo de evento sería el primero en este espacio. También ha concluido la urbanización de los dos aparcamientos de la zona. Se continúa trabajando en los exteriores de los otros tres pabellones que conforman este complejo de congresos. Sin embargo, se les dará uso a medida que se vayan concluyendo y no se esperará a que esté todo el complejo finalizado para acoger eventos. Cada pabellón tiene más de seis mil metros cuadrados.

Este espacio, como ya anunciara ABC, ha atraído a cadenas hoteleras que van a instalarse en la localidad para dar servicio de alojamiento ante grandes eventos. Así, ya se está procediendo a la limpieza y excavaciones para cimentar la parcela junto al CC Sevilla Factory Dos Hermanas. La ubicación de este alojamiento estaría en la zona centro de la ciudad y apenas a escasos metros de distancia del Palacio de Congresos.

Galería. Estado actual del CC Entrenasas en Entrenúcleos que abrirá en septiembre próximo RAÚL DOBLADO

Ocio

Se encuentra en construcción un hotel, que explotará B&B Hotels. Lo está construyendo Construcciones Eliseo Pla (CEP) y prevén que esté finalizado en unos 18 meses. Este contará con 88 habitaciones, 104 plazas de aparcamiento y cuatro plantas de altura (baja y tres más). La categoría será de dos estrellas y la ubicación es la avenida Ingeniero José Luis Prats, muy cerca del Palacio de Congresos aunque no en la zona de Entrenúcleos.

El Centro Comercial Entrenasas abrirá sus puertas el próximo mes de septiembre y ya tiene todo perfilado para su apertura. Las empresas que estarán en el lugar que, en total, serán 24. En moda y calzado, Sckechers, Pepco, Xti, Zappas, Lokal, Mogan y Variedad; en alimentación y restauración, Cash Fresh, Sushisom, Anatolia Kebap, Pizzetari y Mijito – comida japonesa, turca, italiana y mexicana respectivamente-; en hogar y muebles, Dormitorio y Muebles 1clic; en cuidado personal y salud, Multiópticas y Rossmann; en mascotas, Mascotas Ávila; en deportes y bienestar, el gimnasio Parque de Fitness; en ocio, Sould Park (parque infantil de atracciones); y Acción, una tienda generalista de descuentos.

El centro comercial se ha construido sobre una parcela de unos 45.000 metros cuadrados y cuenta con 25.000 metros cuadrados destinados a locales comerciales, de ocio y restauración, y 950 plazas de aparcamiento gratuitas.

Como parte de este centro comercial se encuentra el supermercado Lidl y casi contiguo se están levantando otro supermercado de una cadena internacional, Aldi. Este sería el tercero que se ubicaría en el municipio y el primero en Entrenúcleos donde también existe ya Mercadona – el primero en instalarse-.

La universidad Loyola Andalucía también continúa con su crecimiento y a medida que van pasando los años incrementa su espacio para dar una mayor oferta educativa que atraiga a un mayor número de alumnado.

Además, se conoce que en esta nueva zona de expansión hay espacios destinados a equipamiento educativo y sanitario.

La ciudad deportiva del Real Betis Balompié sigue con su actividad y va incrementando poco a poco más servicios.

Por otro lado, las construcción de viviendas continúan a un ritmo vertiginoso con promociones y promociones de pisos, adosados, pareados, …

Así marchan los equipamientos de la zona de expansión de Dos Hermanas RAÚL DOBLADO

Intercambiador de transportes

Del intercambiador de Casilla de los Pinos, Adif ha concluido la redacción del proyecto e la nueva estación de Cercanías y todo apunta a que las obras se licitarán en este año.

La nueva estación se situará en el noroeste del municipio y contará con un edificio de viajeros, dos andenes y un paso inferior accesible para conectarlos.

Los estudios muestran una demanda inicial de 1.500 viajeros diarios y 2.500 en el futuro, además de la reducción de la contaminación y los tiempos de viaje y la mejora de la movilidad. El estudio de capacidad concluyó que la nueva estación resulta viable al no afectar sustancialmente a la operación futura de la línea.

Contará con una superficie de 450 m2 y la terminal se desarrollará en una sola planta que acogerá el vestíbulo, desde el que se accederá a la zona de andenes, a la cafetería y las dependencias de atención al viajero. Tendrá dos andenes laterales de 260 m de longitud y 5 m de ancho, dotados de marquesinas iluminadas, que se conectarán entre sí mediante un paso inferior accesible, dotado de escaleras y ascensores.

La zona de aproximación a la estación se configurará para optimizar la conectividad peatonal y con otros modos de transporte, incluyendo paradas de taxis y autobuses y una zona reservada para la llegada y recogida de viajeros (kiss&ride), además de un aparcamiento para bicicletas. También ya se ha planteado la ampliación del carril bici hasta la estación. Aparte, habrá aparcamientos disuasorios para quienes llegar a la estación en vehículo particular y hacer uso después del transporte público.