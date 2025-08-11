Suscríbete a
ABC Premium

urbanismo

La agenda de las obras de Entrenúcleos: así marchan los equipamientos de la zona de expansión de Dos Hermanas

El centro comercial se inaugura en septiembre y el primer pabellón del Palacio de Congresos estará a final de año

2025: año clave para Entrenúcleos, la zona de expansión sevillana

Suscríbete
Si ya estás suscrito,
Para más información
Terminación de la primera fase de la rotonda que albergará la Torre de Entrenúcleos
Terminación de la primera fase de la rotonda que albergará la Torre de Entrenúcleos raúl doblado

Valme J. Caballero

Dos Hermanas

Las grandes obras de Entrenúcleos continúan cumpliendo sus plazos. Así, ha concluido la primera fase de la plaza donde se ubicará la torre, más conocida como el 'rascacielos' y que se encuentra a 8,5 metros de altura.

Próximamente saldrá a licitación, según fuentes ... municipales, la terminación de la misma, esto es, la parte baja donde irán zonas comunes ajardinadas y de esparcimiento y ocio con plantas, bancos para sentarse, etc De igual forma, ya están concluidas las cuatro pasarelas peatonales que unen los bulevares de Felipe González, Manuel Escuredo, Manuel Clavero Arévalo y José Rodríguez de la Borbolla con este lugar, de 17.000 metros cuadrados y con un diámetro de 148 metros. También en esta fase se han terminado los más de 400 aparcamientos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación

Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app