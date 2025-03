Tres días sin agua en una pedanía de Guillena a causa de una avería provocada por las últimas lluvias

Una avería en el sistema de abastecimiento de agua de Torre de la Reina, pedanía de Guillena, mantiene sin suministro a sus 1.500 vecinos desde hace más de 48 horas. El Ayuntamiento de la localidad está distribuyendo agua potable y no potable ante una situación de emergencias que se registra debido a la rotura de una tubería que cruza el río Rivera de Huelva. Barajan como causa de la avería, el aumento de presión del agua por las inundaciones registradas en los últimos días.

«Voy a casa de mi familia a Santiponce a ducharme y lavar la ropa», dice Carmen Malaguer, una de las vecinas afectadas. Y asegura que «todo es un despropósito, no dan un buen servicio» refiriéndose a la nueva empresa que gestiona actualmente el suministro de agua de Torre de la Reina, Aljarafesa. Según esta vecina, en su casa no hay agua desde primera hora de la mañana del sábado «no paré de llamar a la empresa para saber qué pasaba y no nos atendían».

Esta vecina, como el resto de los habitantes de la pedanía, no supieron hasta primera hora de la tarde del sábado los motivos del corte cuando en las redes sociales del Ayuntamiento de Guillena publicaron un comunicado con la información remitida por el servicio técnico de Aljarafesa.

Lorena, también vecina de Torre de la Reina, ha estado el fin de semana fuera y, hasta esta tarde no ha podido enterarse de lo que ha pasado. Cuenta que reparten agua embotellada dos veces al día «los concejales del PSOE, trabajadores municipales y Protección Civil», apunta. Y en el colegio han llevado un camión con pipa para suministros de agua no potable. «En los baños han puesto bidones con jarras para cuando los niños tengan que usarlos», explica.

A su vez, esta vecina cuenta que «estamos comprando platos y cubiertos de plástico para no tener que fregar». Unos se desplazan a casa de familiares y otros, como Lorena, «llevamos la ropa a la lavandería de la gasolinera», donde en la tarde de este lunes se concentraban los vecinos esperando su turno. Además, informa esta vecina, que Aljarafesa ha repartido un formulario para rellenarlo adjuntando los tickets de los gastos a los afectados por el corte de suministro de agua para poder pagárselo.

El Ayuntamiento ha puesto varios puntos de suministro de agua no potable C. G.

La situación ha provocado la publicación de varios comunicados por parte del Ayuntamiento desde el pasado sábado. El último lo ha puesto el alcalde de Guillena, Lorenzo Medina en sus redes. En el mismo asegura que el mismo lunes han comenzado las obras para llevar el agua a la pedanía desde el polígono el Cerro. «Se han organizado turnos de trabajo las 24 horas del día para avanzar al máximo, sin renunciar a otras alternativas que ya se están gestionando los permisos y la colaboración para acceder y actuar directamente en la zona de la avería», apunta el mandatario. Aljarafesa, la empresa encargada del suministro, ha realizado un contrato de urgencias.

Para paliar las consecuencias de la falta de suministro, el alcalde guillenero dice que han reforzado «las medidas para minimizar el inevitable impacto de esta situación: distribución de agua potable a cada hogar o negocio». A los dos puntos de suministro de agua potable que pusieron el primer día, se suman, a partir de este martes, un camión cisterna y se han habilitado depósitos y pozos para agua no potable. También han abierto las duchas en la piscina municipal de Torre de la Reina y las del Pabellón Deportivo de Guillena. «Estamos poniendo todos los medios para que el colegio, la guardería y el centro de salud puedan funcionar con normalidad», apunta Medina.

Tubería en el río

En el primer comunicado publicado el mismo sábado por el Ayuntamiento explicaban que la avería de la red de agua potable que ha afectado a Torre de la Reina era «importante » y se registra en una «tubería que discurre cruzando el río Rivera de Huelva «que en estos días ha aumentado considerablemente su caudal y anegando en estos momentos las zonas aledañas, por lo que son estos cambios y movimientos los que han podido provocar la avería sin que en estos momentos se pueda acceder a su reparación con facilidad».

Aljarafesa se ha visto obligada a cortar el suministro por este ramal lo que ha afectado a los vecinos de la pedanía. Tres horas después de este primer comunicado, en las redes municipales de Guillena se publican un segundo aviso en el que anunciaban que se podía retirar agua potable embotellada distribuida desde entonces por todas las viviendas de Torre de la Reina.

De igual manera, los primeros puntos de abastecimiento de agua no potable se habilitaron junto a la caseta municipal y en el parque nuevo de Torre de la Reina. El agua se ha distribuido con un camión cisterna municipal y la cuba del Ayuntamiento. El objetivo era que los vecinos pudieran recargar los tanques de cisternas o elementos exitentes «en cada hogar para usos en los que pueda emplearse este agua de pozo».

Por otra parte, en las redes sociales los vecinos han criticado la situación calificándola de «vergüenza». «Sin luz cuando caen dos gotas, sin agua por no hacer las revisiones de esas tuberías que tiene cien años, vas al médico y no hay red o no hay asistente para dar citas, te quedas aislado cuando llueve por no hacer la limpieza que se necesita. Los autobuses limitados y los niños del colegio mojándose en los autobuses. Ni un puñetero cajero. Pero señores todo es culpa de los tornados, de que la Rivera lleva mucha agua. ¿He pasado 120 euros de agua para ahora estar así?».

Los vecinos se quejan de que el suministro de esta pedanía no ha mejorado después de que el Ayuntamiento comenzara en el año 2022 a formar parte del sistema de abastecimiento y depuración de la empresa pública Aljarafesa. En estos mismos comentarios apuntan que es más costoso pero no mejor. No obstante, otros comentarios agradecen el esfuerzo realizado por los responsables municipales y la rapidez en su actuación.