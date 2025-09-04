Dos detenidos en Écija en una operación contra el tráfico de drogas La Policía Nacional ha desplegado un fuerte dispositivo en la zona de Las Moreras de la localidad astigitana

Nueva operación policial contra el tráfico de drogas en la provincia de Sevilla. Esta vez ha sido en Écija, donde la Policía Nacional ha detenido a dos personas, por presuntos delitos contra la salud pública.

Como ha publicado el diario digital Écijaweb, la Policía Nacional ha desplegado un importante dispositivo de agentes en el barrio de Las Moreras, en la zona norte de la ciudad.

Las actuaciones se han saldado con la detención de dos personas, por su presunta participación en hechos relacionados con el tráfico de drogas, según ha confirmado la Policía Nacional.

Ya en enero de este año, el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Policía Nacional desarticulaban en Écija una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, con la detención de 25 personas.

Aquella operación de hace meses incluyó el registro de 13 viviendas, tres locales y dos naves industriales en las localidades de Écija y Córdoba. Fueron incautadas sustancias estupefacientes, más de dos toneladas de hoja y picadura de tabaco, nueve armas de fuego, numerosa munición, más de 64.000 euros en efectivo y varios vehículos.