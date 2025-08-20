A disposición judicial diez miembros de un clan familiar de drogas en Lora del Río La Guardia Civil ha detenido además a un varón sorprendido con cocaína en El Cuervo

Agentes del Puesto Principal de la Guardia Civil de Lora del Río han puesto a disposición judicial a diez personas de una misma familia, por su presunta participación en una organización de distribución de drogas que contaba con un punto de venta de estupefacientes, desmantelado mediante la operación policial.

El grupo distribuía las sustancias directamente en el punto de venta y a través del método conocido comotele-coca. Los distribuidores de la sustancia concertaban previamente un lugar para la venta con los consumidores, consiguiendo con ello realizar la transacción con la mayor celeridad posible.

Por otro lado, también usaban el punto de venta al cual acudían los consumidores desde Lora del Río y otras localidades cercanas. No solo obtenían la sustancia, sino también utilizaban el punto de venta como fumadero de heroína. Todas estas circunstancias propiciaban un gran trasiego de drogodependientes creando alarma social en la zona.

En los registros se intervinieron droga dosificada, en su mayoría heroína, dispuestas para la venta, útiles para su preparación, terminales móviles y dinero en efectivo.

En el operativo intervinieron unidades de G.R.S., U.S.E.C.I.C., Servicio Cinológico, patrullas de Seguridad Ciudadana y más efectivos de otras unidades de la IV Compañía de la Guardia Civil de Cazalla de la Sierra.

Otras de las actuaciones recientes contra el menudeo ha tenido lugar en El Cuervo, donde agentes del Puesto de Lebrija, tras realizar diferentes puntos de verificación en la localidad, lograron detectar a un individuo que transportaba cocaína dispuesta para la venta. Entre las pertenencias, llevaba cerca de 1.000 euros en billetes fraccionados.