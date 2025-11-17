Diputación de Sevilla paga 20 euros por día por hacer estos cursos gratuitos: así puedes inscribirte

Uno de los retos a los que se enfrenta España es el desempleo. Desde la crisis financiera de 2008 y el estallido de la burbuja inmobiliaria en una economía demasiado dependiente de la construcción, la tasa de paro es un dato habitual en el ... país. La tasa de paro española se sitúa en el 10,45% en el tercer trimestre de 2025, casi el doble de la media de la Unión Europea que en agosto de este mismo año calculaba un 5,9% de parados.

Debido a este dato que se ha prolongado en el tiempo desde 2008, las administraciones tanto autonómicas como estatales y provinciales han redoblado esfuerzos en el intento de forzar a la baja esta cifra con multitud de proyectos. Uno de estos, realizado por la Diputación de Sevilla, es el recién Itinera-Proempleo VI, donde en 101 municipios de la provincia sevillana se promueve una mejora en el acceso de personas desempleadas al mercado laboral.

🚀 ¿Buscas darle un giro a tu situación laboral este año?

Vuelve Itinera - Proempleo VI a la provincia de Sevilla. No se trata solo de un curso; es tu puerta de entrada a empresas reales.

🔗 https://t.co/fjMSzU2Xmg o pregunta en tu Ayuntamiento.#EmpleoSevilla #Prodetur #Itinera pic.twitter.com/i6GLNJp2l8 — Prodetur DipuSevilla (@prodetur) November 14, 2025

Este proyecto consiste en un itinerario por cada municipio participante en el proyecto de 200 horas de duración. Estas horas incluyen formación específica, práctica profesional no laboral, formación transversal y complementaria y tutoría, agrupando todas ellas 180 horas más unas 20 horas de orientación, con el objetivo de instruir sobre digitalización informática, búsqueda de empleo y coaching para desarrollo personal.

Para formar parte de este proyecto los participantes deben ser mayores de 16 años, estar en el momento desempleado, formar parte de cualquiera de los municipios pertenecientes a Itinera-Proempleo VI y pertenecer cualquiera de colectivos como: mujeres mayores de 45 años, discapacidad igual o superior al 33%, pertenecientes a minorías o personas en situación de riesgo de pobreza, entre otros.

¿Cómo participar?

Para participar en el proyecto las convocatorias y bases para la participación en los itinerarios formativos se corresponderá con las diferentes fases del proyecto y serán publicadas durante la anualidad 2026 en el tablón de anuncios de la Diputación de Sevilla.

Los participantes podrán recibir una beca que consistirá en el importe de 20 euros por cada día de asistencia a alguno de los módulos. Para obtenerla se necesitará haber acudido presencialmente a como mínimo el 80% de las horas y se concederá a aquellos alumnos considerados formados que hayan finalizado el proyecto según el itinerario en el que participe, declarado apto al haber superado todas las pruebas correspondientes a la formación.