Diputación de Sevilla paga 20 euros por día por hacer estos cursos gratuitos: así puedes inscribirte

101 municipios de la provincia sevillana participan en este proyecto para mejorar el acceso al mercado laboral

Fachada de la Diputación de Sevilla
Gonzalo Molina

Uno de los retos a los que se enfrenta España es el desempleo. Desde la crisis financiera de 2008 y el estallido de la burbuja inmobiliaria en una economía demasiado dependiente de la construcción, la tasa de paro es un dato habitual en el ... país. La tasa de paro española se sitúa en el 10,45% en el tercer trimestre de 2025, casi el doble de la media de la Unión Europea que en agosto de este mismo año calculaba un 5,9% de parados.

