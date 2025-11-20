Suscríbete a
La Diputación de Sevilla aprueba su nuevo presupuesto de 656 millones con tres millones para el futuro «barrio joven» de Cortijo de Cuarto

Las nuevas cuentas contemplan transferencias de más de 300 millones para los municipios y 16 millones para políticas de agua

Pleno de presupuestos de la Diputación
Pleno de presupuestos de la Diputación EUROPA PRESS

S.P.

La Diputación de Sevilla, presidida por el socialista Javier Fernández; ha aprobado de manera inicial el Presupuesto General de la Corporación y de sus Organismos Autónomos y Sociedades correspondientes al ejercicio 2026, unas cuentas que ascienden a 656,4 millones de euros (+7, ... 5%) y que han salido adelante con los votos del PSOE y Con Andalucía, fuerzas unidas por un pacto programático de mandato.

