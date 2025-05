La Diputación celebra el Día de la Provincia entregando sus medallas a sevillanos sobresalientes

La Diputación ha entregado este viernes 23 de mayo, Día de la Provincia de la Sevilla, las medallas de la provincia a las personas, colectivos y entidades que han sido condecorados en este 2025, edición en la que se celebra el veinte aniversario de este acto. La gala se ha celebrado en Cartuja Center Cite y ha sido presentada por el periodista Julio Muñoz 'Rancio' y la actriz algabeña Teresa Cruz.

Este año han recibido la Medalla de Oro de la Provincia el Pueblo Gitano, por sus 600 años en España; la Hermandad del Rocío de Villamanrique; la empresa Alfombras Baldomero; el empresario Álvaro Moreno; el músico Pepe Begines; el guitarrista Antonio Carrión; la actriz Verónica Sánchez; la cooperante Kirsten Louise Sutherland; la activista digital Elena Huelva; el catedrático de Obstetricia y Ginecología Guillermo Antiñolo; el catedrático emérito de Historia de América Luis Navarro García; el Coria Club de Fútbol; el futbolista Fabián Ruiz -que no ha podido asistir por jugar este sábado con el PSG la final de la Copa de Francia- y las nadadoras Marina García Polo y Alisa Ozhogina.

La divulgadora Clara Grima, una de las condecoradas en el Día de la Provincia, ha intervenido también en el acto y ha hablado de la relación que ella establece en su vida diaria entre las matemáticas y el humor. «Si no tuviéramos el cero, nuestras operaciones matemáticas serían muy complicadas. Todo en la vida entra mejor con humor, y la matemáticas, también. Las matemáticas le gustan a todo el mundo, pero a algunas personas no les han contado lo bonito que tiene las matemáticas».

Desde el colectivo del Pueblo Gitano, Francisco Torres ha dicho que «necesitamos un reconocimiento político donde seamos partícipes con voz y voto para nuestro pueblo. Necesitamos un estatuto gitano, donde tengamos voz y votos. Queremos un futuro. Llevamos 600 años. Después de persecuciones, torturas e intentos de eliminación, queremos ser dueños de nuestro futuro. Yo vivo en Osuna y quiero que en mi Ayuntamiento haya gitanos que nos defiendan, como en todos los estamentos políticos.

Aurelia García, propietaria de Alfombras Baldomero, ha recogido el galardón. A continuación ha salido la cooperante holandesa afincada en Sevilla Kirsten Louise Sutherland. Esta ha dicho que «me siento muy honrada y súper acogida y bienvenida en Sevilla, que es mi casa desde hace quince años». Esta conoció a su pareja en Palestina hace dieciocho años. Han tenido un hijo y fueron a Sevilla. «Lo que me encanta de Sevilla es que me permite dedicarme a mi pasión, la acción humanitaria, pero también puedo criar a una familia en condiciones de seguridad. La provincia de Sevilla tiene gente cálida y comprometida». Ha acabado hablando en favor del pueblo de Gaza.

El mundo del flamenco ha estado representado por el guitarrista Antonio Carrión, que lleva cinco décadas sobre los escenarios. «Todavía recuerdo cuando me inicié en el flamenco acompañando a mi padre, Carrión de Mairena. Gracias a él he podido dedicarme a lo que me gusta: el flamenco y tocar la guitarra». También ha dicho lo duro que es «echar de menos» a su familia por estar de viaje por todo el mundo, pero «también llevamos nuestro folclore por todos los pueblos del mundo. Soy un defensor de la cultura y del flamenco».

El empresario Álvaro Moreno ha sido otro de los condecorados en el Día de la Provincia. «Estoy contento. Hemos abierto nuestra tienda 72 en Ronda. Abrimos ahora otras tiendas en Algeciras, Zaragoza, etc. Todo eso gracias a esa gran familia que son los trabajadores que forman Álvaro Moreno». También ha recordado especialmente a Daniel Caraballo y Manuel Aranda 'el China'. Asimismo, ha dado las gracias a sus padres «por los valores que nos han inculcado. Sin mi padre no estaría aquí, pero sobre todo por el amor que les han inculcado mis a sus hijos y sus nietos». También ha dicho que sus clientes son «los que al final nos dan la última palabra».

Protagonismo de Pastora Soler

Una de las personas que ha intervenido ha sido la cantante Pastora Soler, que recibió la Medalla de la Provincia en 2014, «quizás el año más difícil de mi carrera porque fue cuando me retiré. Había tenido un percance en Sevilla. No pude recoger mi medalla porque en esa época me concentraba antes de los conciertos, por eso quería estar hoy aquí. Eso me enseñó mucho y mi vida ha dado la vuelta afortunadamente». Igualmente ha comentado que para ella «ser madre fue una gran ayuda. Mi hija es un rayo de luz, por eso se llama Estrella como la patrona de Coria. Nos olvidamos que trabajamos para poder vivir y esa etapa fue un antes y un después para mí». Tras su charla, la artista ha cantado el tema '30 veces' acompañada por el pianista Alberto Miras.

Otro de los protagonistas ha sido el catedrático de Obstetricia y Ginecología Guillermo Antiñolo. Antes de la entrega de la medalla, Julio Muñoz ha agradecido a Antiñolo porque «teníamos muchos problemas y gracias a él tuvimos a nuestro segundo hijo, Alejo». El médico no ha podido asistir por cuestiones de salud, pero ha recogido la condecoración su esposa Candela Palazón. «Él ha estado a punto de fallecer en estos meses dos veces. Se salvado, pero los médicos no le han dado el alta. Si hubiera estado aquí hubiera pedido un poco de dinero para financiar proyectos científicos y la sanidad tiene muchos recursos, pero llegan un poco tarde. Con este reconocimiento ha quedado saldada la deuda que Sevilla tenía con Guillermo Antiñolo».

Actuación de Pastora Soler dentro del Día de la Provincia Manuel Olmedo

El más popular de los condecorados este año en el Día de la Provincia ha sido el artista Pepe Begines, líder de No me pises que llevo chanclas. «En España nos han entendido y nos han identificado a la primera. Es un orgullo que nos entiendan. Somos de la provincia de Sevilla, con mucha honra y con mucho orgullo». Le ha dedicado el premio a los miembros del grupo, a su pueblo de Los Palacios y a su familia.

El punto humorístico lo ha puesto Manu Sánchez, que ha dicho sentirse «muy emocionado». Este ha señalado a Pepe Begines como «un referente» y también ha mandado «un besazo enorme a Guillermo Antiñolo porque ayudó a mi mujer a traer a nuestros dos hijos al mundo. La sanidad pública nos ha salvado la vida y la mejor noticia es que me estoy curando». Además, ha dicho que «me llena orgullo ser de pueblo. La provincia es muy generosa con la capital. Cuando recibí la Medalla de la Provincia dije que en Sevilla capital hay mucha gente orgullosa de ser de barrio y esa es una forma que han buscado los de la capital para ser de pueblo, porque la gente necesita ser de pueblo».

Después de Manu Sánchez ha sido galardonado el catedrático americanista de la Universidad de Sevilla Luis Navarro. Luego han salido las nadadoras Marina García Polo y Alisa Ozhogina, medallistas olímpicas, mundiales y europeas. García Polo ha dicho que «en Sevilla hay mucha cantera. Le damos las gracias a nuestro club, el Club Natación Sincro Sevilla, por los valores que nos han inculcado. Se necesita un poco de ayuda para que este deporte crezca porque hay mucho talento, pero faltan recursos». Por su parte, la hermana de la activista digital Elena Huelva, Emi Huelva, ha recogido el galardón en nombre de ella.

La actriz Verónica Sánchez ha recibido su medalla de manos del presidente de la Diputación, Javier Fernández. «Me acuerdo de mis comienzos yendo al Pabellón de Argentina a la Escuela de Arte Dramático. Yo sólo quería encarnar al mayor número de personajes posibles. Me gano la vida disfrazándome, pero ser sevillana está en mis células y en mi ser».

El propio Javier Fernández ha tomado después la palabra. Este ha dicho sentirse «emocionado y feliz, además de sentirse encantado de tener a dos candidatos a la Medalla de la provincia de Sevilla», en referencia a los dos presentadores de la gala. Igualmente ha dicho que «nosotros damos un gran premio a todos los alcaldes y alcaldesas de la provincia los 23 de mayo. Hay 106 héroes que abren todos los días los escaparates de sus pueblos y eso cuesta una barbaridad. Estos alcaldes son los políticos más valorados por su cercanía. Además, esta noche hemos puesto en valor la marca Sevilla. Hemos reconocido a gente joven que está empezando, a gente de éxito, y también a personas de una larga trayectoria. Creo que hemos acertado con los premiados porque son nuestro orgullo porque llevan la bandera de Sevilla por todos los rincones de España y del mundo».

También Fernández ha hecho un balance de sus dos años como presidente de la Diputación de Sevilla. «Hay gente por toda la provincia haciendo cosas magníficas. Hay equipos magníficos en los ayuntamientos y en la Diputación. Hemos modernizado también la Diputación. En dos años hemos repartidos 340 millones de euros en la provincia. Hemos dado más permeabilidad a la Diputación, la hemos abierto. Estamos intentando coser Sevilla». Asimismo, Fernández ha hablado del proyecto del agua. «Tenemos que intentar tener la misma calidad de agua en toda la provincia. El proyecto estrella de la legislatura es el de la vivienda. Vamos a invertir 100 millones de euros para que haya viviendas asequibles. Una VPO no es una vivienda asequible si se vende a 300.000 euros. Hay que construir vivienda pública como se construyen colegios, centros de salud y parques. Hay que ayudar a la gente joven para que no hipotequen su cuenta corriente y su vida. Por último ha hablado de cuatro deseos: pedir a los gobiernos que se hagan esfuerzos en educación, sanidad y dependencia, que son las políticas que nos igualan; buscar un buen clima político para que seamos capaces de dialogar y poniendo a los ciudadanos por encima de todo; ser capaces de retener a los talentos sevillanos y, por último, que el Betis logre la Conference League el próximo miércoles.