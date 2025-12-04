Suscríbete a
Detienen a un hombre de Lora del Río por el robo del interior de 69 coches de sus vecinos

Constaba sobre él una orden de búsqueda, detención y personación ante sede judicial

Uno de los coches robados por el vecino de Lora del Río
Uno de los coches robados por el vecino de Lora del Río Guardia Civil
J. P.

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de Lora del Río por el presunto robo del interior de 69 vehículos a vecinos de la localidad en un corto período de tiempo. El autor de estos robos, sobre el que pesaba una ... requisitoria de búsqueda, detención y personación ante sede judicial, fracturaba las lunas de los coches para llevarse lo que hubiera en el interior de los mismos, especialmente herramientas y maquinaria.

