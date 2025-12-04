Detienen a un hombre de Lora del Río por el robo del interior de 69 coches de sus vecinos

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de Lora del Río por el presunto robo del interior de 69 vehículos a vecinos de la localidad en un corto período de tiempo. El autor de estos robos, sobre el que pesaba una ... requisitoria de búsqueda, detención y personación ante sede judicial, fracturaba las lunas de los coches para llevarse lo que hubiera en el interior de los mismos, especialmente herramientas y maquinaria.

En el marco de la operación ALJUCAL, que se inicia tras tener conocimiento del aumento de robos de coches en la localidad que crearon alarma en el municipio, la Guardia Civil constató el modus operandi llevado a cabo, consistiendo en la fractura de las lunas del vehículo y sustrayendo principalmente herramientas y maquinaria durante altas horas de la madrugada.

A raíz de estas averiguaciones se estableció un dispositivo de vigilancia discreta en las zonas presumiblemente de actuación del principal sospechoso. Se da la circunstancia que en uno de estas vigilancias esta persona se vio sorprendido de forma flagrante tras fracturar la ventanilla de un vehículo percatándose de la presencia policial y dándose a la fuga.

Como consecuencia de estos hechos se procedió a establecer un cierre perimetral con altas medidas de seguridad sobre el domicilio del sospechoso, al tratarse de una persona proclive a la fuga por cualquier vía ante la presencia de efectivos policiales, evitando la huida y procediendo a su detención en el interior de su domicilio.

La investigación finaliza con la detención de esta persona siendo puesta junto con las diligencias ante la Autoridad Judicial competente como presunto autor de diversos delitos de robo en interior de vehículos, constándole igualmente en vigor una requisitoria de búsqueda, detención y personación ante sede judicial.