Los detenidos del doble crimen de Carmona tienen antecedentes por hechos violentos y son familiares

Los dos presuntos autores del doble crimen de la urbanización Los Nietos de Carmona, saldado con dos varones de 54 y 65 años de edad fallecidos por disparos de arma de fuego y un herido grave de 63 años de edad, tienen antecedentes y ... están emparentados, según han confirmado fuentes policiales, toda vez que la Guardia Civil ha descartado que sea este lunes cuando les ponga a disposición del Juzgado de Instrucción número tres de dicha localidad, que indaga el caso.

Tras cometer el crimen la tarde del pasado sábado a las 16,40 horas en una parcela de la urbanización que cuenta con un bar, con el resultado de la muerte del dueño del bar y de un cliente, además de un herido grave que sería un trabajador de una empresa de la zona; ambos habrían huido hacia Sevilla capital, ocultándose uno de ellos en una vivienda del Polígono San Pablo.

Y es que según manifestaba la presidenta de la comunidad de propietarios de Los Nietos, L.C., el principal autor de los hechos no era un vecino de pleno derecho de esta zona, sino que visitaba la misma asiduamente al contar su padre con una vivienda allí.

Las pesquisas realizadas por la Guardia Civil llevaron a los agentes hasta este barrio de Sevilla capital, donde ya este pasado domingo, este varón de 39 años de edad, al notar la presencia policial, intentó huir por la ventana del domicilio donde se ocultaba, utilizando para ello unas sábanas.

Su huida fue frustrada por la Guardia Civil al ser interceptado, procediendo a su detención. Una hora más tarde fue detenido el segundo implicado, de 27 años de edad, toda vez que según la presidenta de la comunidad de propietarios de Los Nietos, el principal autor del crimen habría actuado junto con «un sobrino o hermano».

Además, ratificaba las voces vecinales según las cuales el principal responsable de los hechos sería una persona conflictiva que había protagonizado incidentes y altercados con anterioridad.

En ese sentido, la Guardia Civil ha confirmado que ambos detenidos cuentan con antecedentes por hechos violentos y son familiares. La Guardia Civil les achaca dos supuestos delitos de homicidios dolosos y uno en tentativa, mientras se investigan presuntos enfrentamientos previos entre las víctimas y los presuntos autores del crimen.

Los detenidos permanecen en la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla y, una vez finalizadas las diligencias, serán puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número tres de Carmona, encargado del caso, toda vez que los agentes investigan posibles enfrentamientos previos entre los arrestados y las víctimas.