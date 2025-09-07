Uno de los detenidos del crimen de Carmona intentó huir por la ventana y se investigan posibles enfrentamientos previos con las víctimas

Ya han sido detenidos los presuntos autores del doble crimen de la urbanización Los Nietos de Carmona, saldado con dos varones de 54 y 65 años de edad fallecidos por disparos de arma de fuego y un herido grave de 63 años de edad, un crimen por el que la localidad ha declarado este domingo como día de luto oficial y que ha sacudido a la provincia de Sevilla.

Los hechos acontecieron sobre las 16,40 horas de este pasado sábado en un bar de la urbanización Los Nietos, una zona de parcelas y chalés ubicada al pie de la autovía A-4, en el tramo comprendido entre el aeropuerto de Sevilla y el casco urbano de Carmona.

Allí, según alertaban al servicio unificado de emergencias 112, una o más personas habrían irrumpido disparando con un rifle, con lo que la Guardia Civil movilizó a sus efectivos del área de Seguridad Ciudadana.

Al llegar los agentes, comprobaron que en el exterior del establecimiento se encontraba uno de los varones, sin vida, mientras que en el interior de la barra, se hallaba otra persona fallecida, siendo localizado el herido en una de las calles de acceso a la finca.

Los fallecidos serían José Manuel Gil García, de 54 años de edad y dueño del bar; y Manuel Ruiz Sánchez, de 65 y cliente del local; mientras el herido grave tendría 63 años y sería un trabajador de una empresa de la zona, que también estaba tomando una consumición en el establecimiento.

Tras activar a los servicios sanitarios, el herido fue evacuado en helicóptero al hospital Virgen del Rocío, donde su estado sería crítico, mientras la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Sevilla inició las investigaciones para esclarecer los hechos e identificar y detener a los presuntos responsables de este doble crimen, por el que el Ayuntamiento de Carmona ha decretado esta jornada como día de luto oficial.

Finalmente, la tarde de este mismo domingo, en apenas 24 horas, los agentes han logrado detener a los presuntos responsables responsables de los hechos, los cuales habían huido a Sevilla capital, donde residía uno de ellos, cuyo padre cuenta con una parcela en la urbanización Los Nietos.

Las pesquisas realizadas por la Guardia Civil llevaron a los agentes hasta este barrio de Sevilla capital, donde se ocultaba uno de los implicados, el de San Pablo según comentaban algunos residentes de Los Nietos.

Este varón de 39 años de edad, al notar la presencia policial, intentó huir por la ventana del domicilio donde se ocultaba, utilizando para ello unas sábanas. Su huida fue frustrada por la Guardia Civil al ser interceptado, procediendo a su detención. Una hora más tarde fue detenido el segundo implicado, de 27 años de edad, toda vez que la presidenta de la comunidad de propietarios de Los Nietos, L.C., habría manifestado que el principal autor del crimen habría actuado junto con «un sobrino o hermano».

La Guardia Civil les achaca dos supuestos delitos de homicidios dolosos y uno en tentativa, mientras se investigan presuntos enfrentamientos previos entre las víctimas y los presuntos autores del crimen.

Los investigadores continúan con la recopilación de pruebas, habiéndose practicado varias entradas y registros domiciliarios, continuando abierta la investigación para el total esclarecimiento de los hechos.

Los detenidos permanecen en la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla y, una vez finalizadas las diligencias, serán puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número tres de Carmona, encargado del caso.