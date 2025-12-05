Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
Muere Alfonso Ussía, maestro del columnismo español

Detenido el segundo implicado en la agresión a un indigente en Benacazón

Las autoridades barajan la posibilidad de que haya una tercera persona mayor de edad implicada en la quema del pelo a un hombre sin hogar el pasado miércoles

Indignación vecinal por el vídeo del ataque al indigente en Benacazón: «Es imposible encontrar una explicación a este comportamiento»

Corte del vídeo en el que dos menores queman el pelo a una persona sin hogar en Benacazón
Corte del vídeo en el que dos menores queman el pelo a una persona sin hogar en Benacazón abc

S. P.

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha confirmado este viernes que en la tarde de la pasada jornada y durante la mañana de la presente, se ha procedido a la detención de dos menores de edad investigados por supuestamente quemar el pelo a ... una persona sin hogar en una plaza de la localidad sevillana de Benacazón.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app