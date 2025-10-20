Detenido el hombre atrincherado en Brenes como autor del crimen de Dos Hermanas y decomisada la pistola usada en los hechos

La Policía Nacional ha detenido sobre las 20.00 horas de la tarde de este lunes al varón que se había atrincherado con un arma de fuego en un piso de la calle Julián Grimau de Brenes, totalmente blindada por un amplio cordón policial. Los ... agentes le han detenido como presunto autor del crimen cometido este pasado sábado en Dos Hermanas, donde Alejanadro M. G., un portero de discoteca con antecedentes, recibió un disparo en la frente.

De hecho, los agentes han intervenido al arrestado la pistola con la que habría disparado en la frente a Alejandro M.G., después de un operativo que se habría prolongado casi cinco horas y que ha supuesto el cierre completo de la citada calle de Brenes y sus aledaños por parte de la Policía Nacional, con el desalojo de numerosas viviendas y la prohibición temporal a sus moradores de regresar a las mismas.

La operación policial, con la presencia incluso de agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO) en azoteas de varios inmuebles de la citada calle y de agentes antidisturbios, ha sobresaltado de nuevo a este municipio, que hace unas semanas registró el asesinato de una mujer presuntamente a manos de su hijo.

Los vecinos se han visto sorprendidos por el despliegue de la Policía Nacional para intentar atrapar a este hombre, que se había atrincherado armado con la pistola usada en el crimen de Dos Hermanas en una vivienda de esta calle para evitar ser detenido.

La vivienda en cuestión está alquilada desde hace unos años a un varón y el padre del dueño del piso ha manifestado a los medios de comunicación en el propio escenario de los hechos que «alguien se habría metido» en casa de su hijo, donde residirían el citado inquilino y su mujer.

En la vivienda, según este varón, el inquilino habría saltado, siendo posiblemente asistido en el centro de salud por las lesiones sufridas en la caída. Este hombre, el inquilino de la vivienda, habría sido detenido por la Policía Nacional como segundo arrestado del caso, que ha finalizado con el atrincherado como tercer detenido.

Como adelantó ABC el mismo sábado ya se produjo un primer detenido por este asunto. Un hombre fue arrestado en el Virgen del Rocío donde acudió para ser atendido por las heridas que sufrió durante el crimen y que propició que en su huida del escenario dejara un reguero de sangre por las calles Real de Utrera, Purísima Concepción y Echegaray de Dos Hermanas, perdiéndose las huellas en el aparcamiento del mercado de abastos.

Fuentes de la investigación apuntaron a ABC que este primer detenido no sería el presunto autor material del tiro en la frente, por lo que se seguía buscando a más implicados, aunque horas después la Policía Nacional atribuyese a este primer arrestado el disparo.

En el bloque donde se ha atrincherado este individuo, sobre las tres de la tarde, se ha introducido un equipo especial de Policía Nacional, que podrían tratarse de agentes especializados en negociaciones en escenarios complicados como es éste, donde se contaba con dotaciones de bomberos y sanitarios por si hiciese falta su intervención.