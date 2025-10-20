Suscríbete a
Detenido el hombre atrincherado en Brenes como autor del crimen de Dos Hermanas y decomisada la pistola usada en los hechos

La Policía Nacional ha desplegado un importante dispositivo, con agentes GEO, en la calle Julián Grimau, «blindada» de principio a fin y donde han desalojado a muchos vecinos de sus casas

Los agentes han detenido a otro individuo que ha saltado por la ventana del piso donde está el atrincherado

Investigan un ajuste de cuentas en el crimen de Dos Hermanas, en el que la víctima tenía un tiro en la frente

El hermano del muerto por un disparo en Dos Hermanas protagoniza un altercado en Los Montecillos al buscar venganza armado con una catana

Ambiente a las puertas donde se encuentra atrincherado el individuo
Ambiente a las puertas donde se encuentra atrincherado el individuo víctor rodríguez
Fernando Barroso Vargas

Brenes

La Policía Nacional ha detenido sobre las 20.00 horas de la tarde de este lunes al varón que se había atrincherado con un arma de fuego en un piso de la calle Julián Grimau de Brenes, totalmente blindada por un amplio cordón policial. Los ... agentes le han detenido como presunto autor del crimen cometido este pasado sábado en Dos Hermanas, donde Alejanadro M. G., un portero de discoteca con antecedentes, recibió un disparo en la frente.

