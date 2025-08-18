Detenido el dueño de un bar de Mairena del Alcor por denuncias falsas de robo de máquinas recreativas de su local La Guardia Civil le imputa tres presuntos delitos de simulación de delito y tras más por supuesto robo

La Guardia Civil ha detenido a un varón como presunto autor de tres delitos de simulación de delitos, tras la presentación de denuncias de falsos robos en el interior de un establecimiento hostelero en la localidad de Mairena del Alcor del que era propietario.

La investigación se inició tras denuncia presentada por el administrador de una empresa de máquinas recreativas por la sustracción de tres máquinas pertenecientes a su empresa, ubicadas en un mismo establecimiento para su explotación, y que eran repuestas después de cada sustracción. El valor de las máquinas sustraídas superaba los 27.000 euros.

Durante la investigación se estableció un dispositivo de vigilancia sobre el establecimiento, averiguando los agentes que el sistema de alarma del mismo presentaba conexiones y desconexiones sistemáticas en los horarios en los que presuntamente se habían cometidos los robos.

Dichos robos eran cometidos siempre durante las noches de los domingos, coincidiendo con el hecho que los lunes era el día destinado por la empresa propietaria de las máquinas para la recogida de la recaudación de las mismas.

La Guardia Civil centro así su línea de investigación sobre el propietario del establecimiento como principal sospechoso. Fruto de dicho dispositivo de vigilancia, los agentes observaron cómo el sospechoso. en colaboración con otra persona, cargaba presuntamente una máquina recreativa en el interior de una furgoneta.

Durante el seguimiento realizado por los agentes a la furgoneta, llegaron hasta una vivienda, propiedad del sospechoso, procediendo a descargar la citada máquina.

Tras tomarle manifestación al conductor de la furgoneta, este manifestó que había sido contratado por el propietario de un establecimiento para transportar un objeto de grandes dimensiones hasta una vivienda de la misma localidad.

Como consecuencia de estas informaciones, la operación llevada a cabo por el Área de Investigación del Puesto Principal de Los Alcores finalizó con la detención de una persona imputándole la simulación de tres delitos de robos, así como la comisión de tres delitos de robo, siendo puesto a disposición de la Autoridad Judicial competente.