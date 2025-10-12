Suscríbete a
Denuncian que la carretera Sevilla-Ronda está «plagada de agujeros y grietas» que ponen en peligro la vida de los conductores

Los alcaldes de los municipios afectados advierten del «peligroso» estado de la carretera A-375 en los tramos de Utrera a Puerto Serrano y piden soluciones

Alcaldes de la provincia de Sevilla, en la carretera A-375
Alcaldes de la provincia de Sevilla, en la carretera A-375 ABC

S. P.

Los alcaldes de los municipios sevillanos de El Coronil, Montellano y El Palmar, además del de Puerto Serrano en Cádiz, han advertido del «peligroso» estado de la A-375 Sevilla-Ronda, en los tramos de Utrera a Puerto Serrano, dado que la misma ... presenta en la calzada diversos agujeros y grietas que hacen que los 5.000 vehículos, en torno a un 5% pesados, que recorren la zona diariamente lamenten accidentes que, aunque leves en su mayoría, son motivo de preocupación para los vecinos.

