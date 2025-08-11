Incautan 500 kilos de jibias, chipirón y merluza en una pescadería de La Rinconada, la mitad en mal estado Los productos fueron intervenidos por la Guardia Civil y la Inspección Pesquera durante una operación conjunta

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y de la Inspección Pesquera de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa) han intervenido casi 600 kilogramos de productos pesqueros en la localidad sevillana de La Rinconada, durante una operación conjunta entre ambos organismos.

La intervención tuvo lugar el pasado 30 de julio en las instalaciones de una pescadería de La Rinconada, donde fueron decomisados un total de 580 kilos, entre ellos 38 kilos de la especie Sepiida (jibia), 111 kilos de Merluccius merluccius (merluza), y 39 kilos de Loligo vulgaris (chipirón).

Del total de la mercancía incautada, 336 kilos fueron decomisados por agentes de la Guardia Civil debido a las malas condiciones en las que se encontraban al haber superado la fecha de caducidad para su consumo.

Otros 244 kilogramos fueron intervenidos por la Inspección Pesquera debido a la carencia de documentación que acreditase su procedencia e identificación, traduciéndose en un incumplimiento de la normativa vigente para su comercialización.

Tras un análisis de toda la mercancía intervenida, a instancias del informe emitido por parte de la Veterinaria de la zona correspondiente, se procedió a la destrucción del decomiso a través de una empresa autorizada, tras ser catalogada no apta para el consumo humano debido a su grave riesgo para la salud.

Esta actuación se desarrolla en el marco del plan Anual de Control Integral de Actividades Pesqueras especifica este tipo de intervenciones fundamentales en su principal objetivo para garantizar el cumplimiento de la normativa pesquera vigente, en lo que respecta a la línea de comercialización.