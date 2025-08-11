Declarado un incendio en San Nicolás del Puerto Los servicios de emergencias y extinción trabajan en sofocar las llamas

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, trabaja en la extinción de un fuego declarado en un paraje del municipio de San Nicolás del Puerto (Sevilla). Según ha informado el Plan Infoca en su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), el fuego se ha declarado sobre las 18.12 horas de este lunes y afecta al paraje de la Cascada del Huéznar.

Hasta el lugar se han desplazado un dispositivo con un total de dos medios aéreos, uno semipesado y otro ligero, dos avionetas de carga en tierra. Asimismo, el operativo cuenta también con seis grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones, un agente de medioambiente y cuatro vehículos de extinción autobomba.

Está siendo un lunes muy complicado en materia de incendios forestales en la comunidad autónoma de Andalucía, al que se ha unido este incendio declarado en San Nicolás del Puerto, donde muchos sevillanos acuden a refrescarse a la ribera del Hueznar.