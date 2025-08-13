Declarado un incendio en Guadalcanal La Sierra Norte de Sevilla sufre estos días un riesgo extremo por incendios; el de San Nicolás del Puerto continúa estabilizado

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) ha comunicado en la tarde de este miércoles mediante sus redes sociales que un incendio se encuentra activo en el municipio sevillano de Guadalcanal.

En estos momentos dos grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente de medio ambiente un vehículo autobomba y un helicóptero semipesado trabajan para controlar el fuego.

Esto sucede tan solo unos días después de que también en la provincia hispalense se declarara otro incendio en San Nicolás del Puerto que ha afectado a 20 hectáreas y que obligó a cortar el pasado martes la SE-7101 en su totalidad. El fuego fue estabilizado alrededor de las cinco de la tarde.

Las altas temperaturas están causando «riesgos extremos» en los campos andaluces, que en estos días sufren multitud de incendios. La Agencia de Emergencias de Andalucía insta respetar las prohibiciones y no usar fuego en los espacios forestales o zonas de influencia forestal.