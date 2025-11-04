Cultura repara los desprendimientos del corredor del dolmen de Matarrubilla

El dolmen de Matarrubilla, enclavado en Valencina de la Concepción, legado de la Edad del Cobre y descubierto en 1917, sigue deparando novedades pese a que continúa cerrado a las visitas culturales al no permitir su acceso el dueño de la finca privada en ... la que se ubica.

En los últimos meses, como informaba este periódico, esta construcción megalítica integrante del gran yacimiento arqueológico de la Edad del Cobre que descansa en los actuales términos municipales de Valencina y Castilleja de Guzmán ha estado sobre el tapete, a cuenta de su conservación.

Al detalle, pocos minutos después de las 18,00 horas del pasado 11 de agosto, en plena ola de calor, varias personas alertaban vía llamada telefónica de un incendio declarado en el entorno de un camino rural próximo al dolmen, ubicado dentro de una finca de propiedad privada y de gestión autonómica.

Las llamas alcanzaron el entorno inmediato de la propia puerta moderna de acceso a la galería de esta construcción megalítica. Ante este siniestro, según el 112, fueron alertados los bomberos del Consorcio Provincial, movilizando dotaciones de los parques de Santiponce, Mairena del Aljarafe y Sanlúcar la Mayor; el dispositivo contra los incendios forestales de la Comunidad de Andalucía (Infoca), la Guardia Civil y la Policía Local de Valencina.

Posteriormente, unas imágenes del interior del corredor del dolmen tomadas antes de aquel incendio y recogidas por este periódico reflejaban vistosos desprendimientos de materiales en una de las paredes de la galería del 'tholos' calcolítico, que cuenta con una longitud de unos 32 metros y fue construida con paredes de mampuestos de piedra y capas de arcilla cubiertas de losas de piedra caliza.

La Consejería de Cultura, responsable de la gestión de este enclave, señalaba al respecto que sus técnicos habían inspeccionado el corredor, considerando que los desperfectos no revisten de gravedad patrimonial y preparando una actuación de reparación.

Ahora, la Delegación Territorial de la Consejería de Cultura ha contratado por casi 18.000 euros a la empresa Joaquín Pérez Díez; para una actuación de «mantenimiento y reparación» de los paramentos del corredor de este dolmen megalítico, unos trabajos que cuentan con un plazo máximo de un mes para su ejecución.

Esta construcción megalítica, junto con las de La Pastora y de Montelirio, constituye uno de los máximos exponentes de la zona arqueológica declarada respecto a más de 779 hectáreas de los términos municipales de Valencina de la Concepción y Castilleja de Guzmán, huella del asentamiento humano que poblaba este entorno de la actual comarca del Aljarafe en la Edad del Cobre.

Esta contratación para el dolmen de Matarrubilla coincidía prácticamente por cierto con la celebración de las XIX Jornadas Arqueológicas de Valencina de la Concepción, destinadas al debate científico y ciudadano en torno a este gran yacimiento de la Edad del Cobre, uno de los mayores en la península y en toda Europa Occidental. Con la participación de notables figuras del mundo de la investigación arqueológica, estas jornadas han puesto una vez más de relieve el importante recurso científico, divulgativo y cultural que constituye este yacimiento.

Además de su galería de 32 metros de longitud, el 'tholos' calcolítico de Matarrubilla cuenta con su correspondiente cámara, caracterizada por una singular pileta de grandes dimensiones.

Según una reciente investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y expertos de diversas universidades como la de Sevilla, esta excepcional pileta habría sido tallada a partir de un bloque pétreo de roca denominada cataclasita yesífera, extraído en el actual término municipal de Las Cabezas de San Juan y transportado en «barco o balsa» por el golfo marino que entonces cubría lo que ahora se conoce como comarca del Bajo Guadalquivir, hasta su depósito en su lugar como parte de un monumento previo al propio 'tholos'.