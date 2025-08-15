Cortada A-471 en Trebujena por la evacuación en helicóptero de varios heridos en un accidente

La carretera autonómica A-471, que conecta el tramo de la autovía AP-4 correspondiente a Las Cabezas de San Juan (Sevilla) con Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), ha sido cerrada por completo al tráfico rodado durante más de diez minutos la tarde de este viernes, como consecuencia de un accidente de tráfico.

Fuentes del Centro de Gestión del Tráfico en Andalucía Occidental han detallado a ABC que en el marco de la operación especial correspondiente al puente derivado del festivo nacional de este viernes y el fin de semana, la carretera A-471, cuya duplicación reclaman varios ayuntamientos del Bajo Guadalquivir por el intenso tráfico que soporta, ha sido el escenario de un accidente de circulación.

En concreto, en un contexto de desplazamientos hacia la costa con motivo de este puente clave en el calendario de agosto, poco antes de las 15,20 horas se habría producido una colisión de vehículos por alcance en el punto kilométrico 45 de dicha carretera, en el término municipal de la localidad gaditana de Trebujena.

Como consecuencia del accidente, han resultado heridas varias personas, siendo movilizado un helicóptero de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) 061 que ha realizado una evacuación de algunos de estos afectados, lo que ha requerido el corte completo de la carretera durante aproximadamente diez minutos.