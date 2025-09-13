Una conocida marca de mayonesa se ofrece a reparar el bar de Los Palacios que quemaron en agosto

El incidente mediante el cual salió ardiendo la cafetería Las Postas de Los Palacios y Villafranca el mes pasado dio la vuelta a internet. Un hombre prendió fuego al establecimiento localizado en la avenida de Andalucía del municipio sevillano porque no había mayonesa para el montadito que había pedido.

Ahora es una conocida empresa dedicada a la elaboración de esta clásica salsa la que ha abierto un nuevo capítulo en esta historia tragicómica, ofreciéndose a reparar la cafetería y a que nunca más vuelva a faltarle mayonesa para sus montaditos. Lo ha hecho a través de una publicación de Instagram que no ha pasado desapercibida.

«Cafetería Las Postas: sentimos no haber estado ahí. A partir de ahora, contad con nosotros. Dejad que nos encarguemos de la reparación del local y de que nunca más le falte mayonesa a vuestros sandwiches» es el curioso texto con el que la compañía de salsas llamaba la atención de los internautas y les sacaba una sonrisa.

Un final feliz para una historia que puso el foco de atención sobre Los Palacios y que generó un problema importante para el conocido negocio de la localidad mientras muchos se encontraban de vacaciones. El camino hacia la vuelta a la normalidad de Las Postas comienza ahora, esta vez sin que nadie se quede sin mayonesa si pide un montadito en la cafetería.