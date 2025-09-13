Suscríbete a
Una conocida marca de mayonesa se ofrece a reparar el bar de Los Palacios que quemaron en agosto

El local será rehabilitado tras el incendio provocado por un usuario cabreado y además suministrarán mayonesa para los montaditos

Le mete fuego a un bar de Los Palacios por no haber mayonesa para su montadito

Imágenes del incendio provocado en la cafetería el mes pasado
Imágenes del incendio provocado en la cafetería el mes pasado ABC

El incidente mediante el cual salió ardiendo la cafetería Las Postas de Los Palacios y Villafranca el mes pasado dio la vuelta a internet. Un hombre prendió fuego al establecimiento localizado en la avenida de Andalucía del municipio sevillano porque no había mayonesa para el montadito que había pedido.

Ahora es una conocida empresa dedicada a la elaboración de esta clásica salsa la que ha abierto un nuevo capítulo en esta historia tragicómica, ofreciéndose a reparar la cafetería y a que nunca más vuelva a faltarle mayonesa para sus montaditos. Lo ha hecho a través de una publicación de Instagram que no ha pasado desapercibida.

«Cafetería Las Postas: sentimos no haber estado ahí. A partir de ahora, contad con nosotros. Dejad que nos encarguemos de la reparación del local y de que nunca más le falte mayonesa a vuestros sandwiches» es el curioso texto con el que la compañía de salsas llamaba la atención de los internautas y les sacaba una sonrisa.

Un final feliz para una historia que puso el foco de atención sobre Los Palacios y que generó un problema importante para el conocido negocio de la localidad mientras muchos se encontraban de vacaciones. El camino hacia la vuelta a la normalidad de Las Postas comienza ahora, esta vez sin que nadie se quede sin mayonesa si pide un montadito en la cafetería.

