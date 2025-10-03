Condenado a tres años por un apuñalamiento en Osuna tras el cual quemaron su casa con la muerte de sus dos perros

Un hombre ha aceptado una pena de tres años de prisión y cinco de libertad vigilada post penitenciaria, como castigo por haber apuñalado a otro en Osuna tras enzarzarse ambos en una discusión, que se ha saldado cara para ambos, pues la víctima vio comprometida ... su vida y el autor reconocido de la agresión ha acabado en prisión, además de que después los hechos, por cierto, su casa resultó incendiada por personas indeterminadas, con el resultado además de la muerte de sus dos perros.

Tal es a grandes rasgos el resultado de la sesión celebrada este pasado jueves en la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, en la que el acusado, Antonio G.C., con antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia, reconoció la autoría de un delito de homicidio en grado intentado cometido el 3 de octubre de 2024 en Osuna sobre otro varón, con el que había tenido una discusión previa por motivos que no han trascendido.

Según el relato de hechos admitido por el encartado, la tarde de esa jornada discutió con el hombre víctima de su agresión en una parcela del camino del Arroyo Salado, tras lo cual empuñó un cuchillo de grandes dimensiones y le asestó una primera puñalada en el pecho, cerca del corazón y el pulmón izquierdo, además de ocasionarle cortes en una pierna y el muslo, de modo que la víctima comenzó a sangrar «abundantemente».

Pero el afectado logró huir de Antonio G.C. y llegó hasta su vehículo, consiguiendo llegar por sus propios medios al área de Urgencias del hospital de Osuna.

Según la Fiscalía, las lesiones por arma blanca ocasionadas por el encartado comprometieron la vida del varón afectado, hasta el punto de que el mismo requirió de una intervención quirúrgica de sutura de sus heridas cortantes, por lo que en principio el Ministerio Público reclamaba para él acusado nueve años de prisión.

Empero, merced al acuerdo de conformidad alcanzado entre la Fiscalía, la acusación particular ejercida por el varón herido y la defensa del acusado, en prisión provisional desde el 8 de octubre, el Ministerio Público ha incorporado las atenuante de drogadicción al admitir que el consumo de cocaína había «alterado su capacidad intelectiva» y de reparación del daño al haber satisfecho Antonio G.C. ya la indemnización de 3.000 euros solicitada en favor de la víctima.

Por eso, la Fiscalía ha rebajado su petición de cárcel de nueve a tres años, una reducción «importante» como ha destacado el tribunal, además de cinco años de libertad vigilada post penitenciaria y diez de alejamiento respecto al varón víctima de la agresión; penas que ha aceptado Antonio G.C., quien «en principio» continuará en prisión para cumplir su pena, más allá de que ahora su defensa solicite la suspensión de la misma, extremo que el tribunal habrá de resolver.

También está pendiente de resolver, por cierto, la investigación promovida sobre el incendio de la vivienda de Antonio G.C. precisamente después del apuñalamiento cometido por el mismo, con la muerte de sus dos perros en el incendio.