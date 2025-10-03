Suscríbete a
Condenado a tres años por un apuñalamiento en Osuna tras el cual quemaron su casa con la muerte de sus dos perros

El acusado admite la autoría de los hechos y acepta la pena tras una «importante rebaja» de la Fiscalía, que inicialmente pedía para él nueve años de prisión

Condenado a tres años por un apuñalamiento en Osuna tras el cual quemaron su casa con la muerte de sus dos perros
Fernando Barroso Vargas

Fernando Barroso Vargas

Un hombre ha aceptado una pena de tres años de prisión y cinco de libertad vigilada post penitenciaria, como castigo por haber apuñalado a otro en Osuna tras enzarzarse ambos en una discusión, que se ha saldado cara para ambos, pues la víctima vio comprometida ... su vida y el autor reconocido de la agresión ha acabado en prisión, además de que después los hechos, por cierto, su casa resultó incendiada por personas indeterminadas, con el resultado además de la muerte de sus dos perros.

