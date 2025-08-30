Una colisión con incendio en la A-4 a la altura de Carmona deja un herido grave Los testigos alertaron al servicio de Emergencias que había varias personas atrapadas y un vehículo en llamas

Una persona ha resultado herida de «carácter grave» en la madrugada de este sábado en un accidente de tráfico registrado en el kilómetro 50 de la autovía A-4, en el término municipal de Carmona, en sentido Córdoba.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, el siniestro se produjo sobre las 6,20 horas, cuando varios ciudadanos alertaron al 112 de una colisión en la que había personas atrapadas y un vehículo en llamas.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos, servicios sanitarios del 061, Guardia Civil de Tráfico y personal de mantenimiento de carreteras. Según fuentes sanitarias, el accidentado fue trasladado en estado grave, aunque no ha trascendido el desarrollo de su estado.