Un coche invade el campo de fútbol del Colegio Aljarafe de Mairena al caer por un desnivel por una salida de vía El accidente derivaría de una maniobra del conductor para evitar una colisión con otro vehículo

Llamativo accidente en Mairena, afortunadamente sin consecuencias graves para las personas, al invadir un coche el campo de fútbol del Colegio Aljarafe y caer por el desnivel que separa el mismo de la calle, como consecuencia de una salida de vía.

Los Bomberos del Aljarafe, adscritos al Consorcio Provincial, y el servicio unificado de emergencias 112 de Andalucía han informado de que el accidente aconteció en torno a las 20,00 horas de este pasado lunes en la calle Cerro de la Campana, a la altura de la cafetería Corimbo, donde un turismo sufrió una salida de vía, invadiendo el campo de fútbol del Colegio Aljarafe al caer por el desnivel de aproximadamente dos metros que separa los firmes de la calle y del citado espacio deportivo.

Según una de las personas que alertaban del suceso, la salida de vía habría podido derivar de una maniobra del conductor del vehículo accidentado para evitar una colisión con otro coche.

Estado que presentaba el vehículo accidentado Bomberos del Aljarafe

Ante el citado siniestro, fueron movilizados efectivos de la Policía Local y del 061, así como de los Bomberos del Aljarafe con dotaciones de los parques de Mairena y de Santiponce, porque el conductor del coche siniestrado habría quedado atrapado en el mismo.

Los facultativos sanitarios atendieron al conductor accidentado, que finalmente no necesitó traslado a un centro hospitalario, con lo que las consecuencias del accidente se limitan inicialmente a daños materiales.