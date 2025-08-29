Cinco años de cárcel por violar a su casera y golpearle para que le diese dinero en Mairena del Alcor

La Audiencia de Sevilla ha condenado a cinco años de cárcel a un varón, después de que el mismo haya reconocido que violó a su casera en la vivienda titularidad de ella que ambos compartían en Mairena del Alcor y que además la obligó ... a que le diera 350 euros, golpeando a la mujer para ello.

Según la sentencia emitida el pasado 15 de mayo por la Sección Primera de la Audiencia, el tribunal declara probado, por expreso reconocimiento del acusado fruto de un acuerdo de conformidad entre su defensa, la acusación y la Fiscalía, que a la fecha de los hechos el mismo residía en una habitación que le «tenia alquilada» la víctima en la vivienda de esta en Mairena del Alcor.

En ese marco, entre el 30 y 31 de diciembre de 2022, el acusado, con antecedentes penales cancelados, ofreció a la víctima según el relato de hechos probados «una pastilla con una cerveza, pastilla que ella tomaba habitualmente y que la sumió en un estado de somnolencia», tras lo cual la mujer «empezó a perder las fuerzas, momento en que el acusado aprovecho, movido por un animo libidinoso, para quitarle la ropa y penetrarla vaginalmente».

Además, según el relato de hechos probados, la mañana del día 3 de enero de 2023, el acusado, «movido con un animo de obtener un beneficio patrimonial ilícito, fue con la víctima a la sucursal de la Caixa de la localidad de Mairena del Alcor, situada en el centro de la localidad, donde consiguió que esta le diera 350 euros, tras haberla golpeado para ello antes en la casa que compartían».

En paralelo, la sentencia reconoce que «a la fecha de los hechos, el acusado era consumidor de alcohol y de sustancias estupefacientes varias, lo que mermaba considerablemente sus capacidades intelectivas y volitivas».

De este modo, y dada la admisión de la autoría de los hechos por parte del inculpado y la conformidad mostrada por el mismo, el tribunal le impone cinco años de cárcel por un delito de agresión sexual y otro de robo con intimidación en concurso con un delito leve de lesiones, em ambos casos con la atenuante analógica de drogadicción.

También se le impone la prohibición de acercarse a la víctima o comunicarse con ella por un periodo de diez años, así como la obligación de pagarle una indemnización de 6.000 euros por daños morales y lesiones sufridas y de 350 euros por el dinero sustraído, entre otras medidas.