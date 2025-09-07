Carmona decreta luto oficial por las víctimas del doble crimen de Los Nietos

Agentes de la Guardia Civil investigando este sábado el doble crimen de Los Nietos en Carmona

Los grupos políticos del Ayuntamiento de Carmona han acordado declarar este domingo como día de luto oficial en señal de pésame por los dos vecinos de la localidad víctimas mortales del crimen acontecido en la urbanización Los Nietos, donde este pasado sábado por la tarde un varón irrumpía en un bar disparando con un rifle.

Así lo ha anunciado el alcalde, Juan Ávila, en una publicación en las redes sociales, toda vez que los fallecidos son José Manuel Gil García, de 54 años de edad; y Manuel Ruiz Sánchez, de 65.

El primero de ellos sería el dueño del bar de la urbanización donde se produjeron los disparos a manos de al menos un varón armado con un rifle; mientras el segundo sería un cliente del establecimiento, al igual que el herido grave, de 63 años y evacuado en helicóptero al hospital Virgen del Rocío.

«Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en especial la Guardia Civil a través de la Policía Judicial, están investigando lo sucedido para detener al autor de los hechos y aclarar las causas y detalles de lo sucedido. Asimismo, deseamos la recuperación de la persona que resultó herida», ha indicado el alcalde de Carmona.