Buscan a un varón desaparecido en los Lagos del Serrano de Guillena tras sumergirse en el agua La Guardia Civil ha desplegado efectivos de su Grupo Especial de Actividades Subacuáticas

Un equipo de la Guardia Civil está buscando a un varón, de 34 años y de origen colombiano, en Los Lagos del Serrano, en el término sevillano de Guillena, que podría haberse ahogado este pasado domingo.

Según confirman fuentes de la Guardia Civil a Europa Press, a las 17,00 horas de este pasado domingo, un familiar avisó a los servicios de emergencias de que un varón de 34 años se había internado en el agua en el paraje de los Lagos del Serrano y no había salido.

Los miembros del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil están realizando batidas e inmersiones en la zona junto con el servicio de seguridad ciudadana.