El buffet libre 'más carnívoro' de Sevilla está en Dos Hermanas y cuesta menos de 15 euros

Los más carnívoros ya tienen su sitio en la localidad de Dos Hermanas. Un buffet de carnes a la brasa al estilo argentino para chuparse los dedos y así lo avalan los comentarios de los comensales y los vídeos de recomendaciones en las redes, que no son pocos. A tan solo unos minutos de la capital, este restaurante ofrece alta calidad en sus carnes a buenos precios.

Se trata Asador Casa Julio, un extraordinario buffet en el municipio nazareno en el que no podrás parar de comer, eso sí, los camareros llegarán hasta tu mesa con las bandejas con todo tipo de cortes de carne: lomo bajo, costillar de ternera y cerdo, entraña, vacío, punta de solomillo, secreto, lagartito, churrasco de cerdo y pollo y muchas más variedades. Cuando termines, seguirán sirviéndote y podrás repetir cuantas veces quieras.

El buffet incluye entrantes gratis tanto fríos como calientes (obligatorios antes de la carne), ensaladilla, salpicón de marisco o papas aliñadas, mini empanadillas criollas, gratín de patata, variedad de chorizos, langostinos a la marinera, mini gofre de novillo, entre muchos otros. También podrás repetir.

El buffet solo está disponible miércoles, jueves y viernes de 14 a 17 horas y de 21 a cierre. Lo mejor es su precio, ya que es bastante asequible, pues para los adultos un precio de 14,90 euros y niños hasta los 3 años no pagan; mayores de 3 años, 5 euros y de 6 a 10 años, 10 euros. Eso sí, las bebidas se pagan aparte, al igual que los postres, que tienen desde phoskito con pistacho y dulce de leche.