Cuatro fallecidos en un brote de Covid y Gripe A en una residencia de mayores de La Algaba

Un brote de Covid y Gripe A en una residencia de mayores en La Algaba ha provocado ya la muerte de cuatro personas después de que se hayan contagiado 22 personas. Fuentes sanitarias han explicado a ABC que se ha aplicado el protocolo de actuación de IRA en centros residenciales de personas vulnerables de Andalucía

Según la actualización oficial, se han registrado ocho casos positivos de gripe A entre residentes, de los cuales tres han fallecido y cinco evolucionan favorablemente; entre los fallecidos se encuentra una persona que no llegó a ingresar en el hospital.

La Junta ha precisado que el mencionado protocolo de actuación frente a infecciones respiratorias agudas en centros residenciales de personas vulnerables está vigente desde julio de 2023, con medidas de aislamiento, refuerzo de la vigilancia epidemiológica y coordinación con los servicios sanitarios.

Coincidiendo con este repunte de casos, la campaña de vacunación antigripal ha comenzado en Andalucía, y este año la inmunización frente a la gripe y la Covid-19 se administra de manera conjunta en los grupos más vulnerables, con aplicación progresiva al resto de colectivos de riesgo en las próximas semanas.

Según las autoridades sanitarias, en las últimas semanas se está observando «un repunte de la incidencia de virus respiratorios» en distintos puntos de Andalucía. Ante esto, la campaña tendrá una estrategia escalonada, pensada para proteger tanto a quienes tienen mayor riesgo de complicaciones como a los profesionales en contacto directo con ellos.

Gripe A, incluso durante el verano

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, ha señalado en relación a este brote que, aunque la circulación de los virus respiratorios suele intensificarse en invierno, este año se han registrado contagios, incluso de gripe A, durante el verano. «Debemos extremar las medidas de higiene incluso antes del inicio de la inmunización», ha apostillado.

En relación con la Covid-19, Hernández ha enmarcado que «ha pasado de ser un virus estacional a convivir con nosotros, lo que obliga a mantener la prevención durante todo el año». En este sentido, ha insistido en la importancia de la vacunación y de la higiene de manos, así como en el uso de mascarillas en entornos donde conviven personas especialmente vulnerables. «Son enfermedades que pueden reagudizar cualquier patología de base, de ahí la necesidad de reforzar las medidas preventivas», ha concluido.

Al respecto también se ha pronunciado la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, que ha expresado en declaraciones a los medios que «desgraciadamente el Covid es una realidad que sigue existiendo» y ha asegurado que en el momento que la consejería de Salud tuvo conocimiento del suceso activó los protocolos pertinentes.

Por ello, ha llamado «a la calma y a la prudencia» dado que, a pesar de que la Covid «sigue estando presente, se está avanzando mucho» en materia de vacunación y protocolos entre otros, según la consejera. «Vamos a dejar trabajar a los profesionales, que es lo más importante, por los mayores», ha concluido.

La semana que viene, la vacuna llega a las residencias

El 6 de octubre, la vacunación se extenderá a residencias de mayores, centros de atención a personas con discapacidad y personal sanitario y sociosanitario. A partir del 14, será el turno de las personas mayores de 80 años y grandes dependientes, los cuales recibirán la vacuna en sus domicilios. El 20, la campaña llegará a las personas mayores de 70 años y a quienes, teniendo más de 5 años, presentan patologías crónicas.

La última fase comenzará el 27 de octubre, incluirá a las personas mayores de 60 años y a diversos colectivos profesionales considerados esenciales, como cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, bomberos, trabajadores de protección civil, profesionales con exposición directa a animales y personal de instituciones penitenciarias.