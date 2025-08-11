El bar de un pueblo de Sevilla con tapas a 1'50 euros: «Pasan con una bandeja y coges las que más te gusten»

En un pequeño rincón de la campiña sevillana, la tradición del tapeo adopta una forma distinta y muy apetecible. El Bar La Liebre, en el municipio de Herrera, ha conquistado a los vecinos con un sistema tan simple como eficaz: bandejas repletas de tapas que recorren las mesas para que el cliente elija en el momento, sin esperas y con todo el sabor de la cocina casera andaluza.

A 1,50 euros cada tapa, la propuesta combina variedad, buen precio y un trato cercano que ha convertido este local en parada obligatoria para quienes visitan la zona.

36 tapas por unos 54 euros

El funcionamiento es claro: el personal del bar se pasea por la sala (o la terraza) con bandejas cargadas de tapas recién hechas. En cuanto el camarero se acerca, el cliente solo tiene que escoger las que le llamen la atención. Después, se colocan los platos vacíos en la mesa y, al final de la comida, se cuentan para calcular el total. Así, una mesa con 36 tapas pagará unos 54 euros, una cifra más que asequible para comer con abundancia y variedad.

En la carta, aunque las bandejas cambian según el día, no suelen faltar clásicos como ensaladilla, croquetas, tortilla de patatas, montaditos, chocos fritos, salmorejo o carne en salsa. También hay opciones menos habituales, todas elaboradas con ingredientes frescos.

La fórmula funciona tan bien que el Bar La Liebre atiende entre 60 y 80 mesas al día, con una rotación continua. A pesar de la afluencia, el ambiente se mantiene relajado, sin prisas ni largas esperas. La clientela es variada: desde vecinos que aprovechan para comer fuera entre semana, hasta turistas que han escuchado hablar del lugar y se acercan a probarlo.

El hecho de no tener que esperar a que preparen cada plato hace que la experiencia sea más ágil. El tapeo se convierte así en un momento para disfrutar de la conversación y la compañía, sin interrupciones.

Reseñas con más de 4 estrellas

Las reseñas de los clientes coinciden en resaltar tres puntos fuertes: comida casera, rapidez y ambiente cercano. «La comida casera, el servicio muy rápido y el ambiente tranquilo y muy local, sin duda un lugar para disfrutar de la variedad de las tapas andaluzas y a precios populares», comenta un cliente habitual.

Otro visitante destaca lo dinámico del sistema: «Había una gran variedad de tapas y, al pasar con las bandejas, no tienes que esperar ni agobiarte. El trato ha sido cordial y cercano, así que encantados».

En una época en la que muchos bares apuestan por cartas complejas o precios elevados, el Bar La Liebre mantiene la esencia de la tapa andaluza: calidad, sencillez y un precio al alcance de cualquiera.