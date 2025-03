Aznalcóllar pagará el carnet de conducir a sus jóvenes para «acceder al mercado laboral y estudiar fuera»

Hasta 200 euros abonará el Ayuntamiento de Aznalcóllar a cada uno de los jóvenes del pueblo que soliciten una ayuda para sacarse el carnet de conducir antes de que acabe el año 2022.

El objetivo, en palabras de su alcalde, Juan José Fernández (IU), es «que los jóvenes empadronados tengan igualdad de oportunidades para acceder al mercado laboral, así como para desarrollar sus estudios fuera del municipio».

Así se recoge en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) del pasado 28 de octubre, donde se explican los requisitos que deben cumplir cada uno de los jóvenes que quieran acceder a esta ayuda, cuya aportación económica asciende hasta los 5.000 euros y un máximo de 25 beneficiarios.

Se trata del pago de la matrícula en una de las dos autoescuelas existentes en la localidad, así como el abono de cuatro clases prácticas de 40 minutos.

El Ayuntamiento especifica que aunque se soliciten varias ayudas dentro de una misma unidad familiar, sólo se atenderá a una de ellas. En este caso, «se concederá a la primera presentada en el tiempo y cumpla con los requisitos».

Tipos de vehículos

Asimismo, el BOP recoge que podrán ser beneficiarios de estas becas los jóvenes empadronados en Aznalcóllar, con seis meses de anterioridad a su solicitud y que tengan edad comprendida entre los 17 años y nueve meses y los 30 años en el momento en el que se presenta la solicitud.

El tipo de permiso de conducir al que se destina esta subvención es el tipo B, que autoriza a conducir los siguientes vehículos: automóviles de hasta 3.500 kilos de masa que estén diseñados para el transporte de no más de ocho pasajeros, además del conductor; y el conjunto de vehículos acoplados compuestos por un vehículo tractor de los que autoriza a conducir el permiso de la clase B y un remolque cuya masa no exceda los 750 kilos.

La beca concedida consistirá en un vale por 200 euros por cada beneficiario, hasta agotar el crédito total disponible (5.000 euros) y será expedido por el Ayuntamiento de Aznalóllar para todos los beneficiarios de la beca, que tendrán que entregar, para que se considera válido, en una autoescuela local, antes del periodo de un mes desde su adjudicación.

El Consistorio detalla que «debido a que los beneficiarios tiene un plazo de un mes para hacer uso de ese vale de 200 euros en una autoescuela local, una vez cumplido este plazo los vales que no se hayan utilizado serán considerados no válidos. Esta información será corroborada con las autoescuelas para «tener la certeza de que no se ha utilizado», especifica.

Dentro de los criterios de valoración se atenderán primeramente los ingresos de la unidad familiar, valorándose con tres puntos (lo máximo) aquellos que cobren hasta 579 euros al mes. Además, por ser familia numerosa se sumará medio puntos más extra y se puntuará con otro medio punto por cada miembro matriculado en carrera universitaria o ciclo formativo, tanto de grado medio como superior. En el caso de empate, se tendrá e cuenta los ingresos familiares.