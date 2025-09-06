El autor del doble crimen de Carmona «se ha liado a tiros» y ya había protagonizado «un ataque con un hacha», según vecinos Se trataría de un vecino de la urbanización ya bastante conocido por altercados previos

El autor del doble crimen de la urbanización Los Nietos de Carmona, donde dos personas han fallecido por disparos de arma de fuego y una tercera está herida grave, sería un vecino de la propia zona, bastante conocido por haber protagonizado altercados anteriormente, según testimonios de vecinos recogidos por ABC.

Según tales voces, pasadas las 16,40 horas de este sábado, este vecino de la urbanización Los Nietos, ubicada al pie de la autovía A-4, en el tramo comprendido entre el aeropuerto de Sevilla y el casco urbano de Carmona, habría irrumpido en un bar de la propia urbanización, en la calle Azahar, y «se ha liado a tiros» con las personas que estaban en el establecimiento, usando un rifle para ello.

«Le ha dado a tres», manifiestan estas fuentes vecinales, respecto a las dos personas fallecidas y al herido grave, todos ellos también vecinos de la urbanización Los Nietos, con la posterior huida del presunto autor del crimen.

En ese sentido, estas personas señalan que el supuesto autor de los disparos sería un varón ya conocido en la comunidad por haber protagonizado diferentes altercados, incluso un «ataque con un hacha» en una ocasión, destacando su comportamiento violento. «Ya había dado problemas», aseguran.

Los testimonios vecinales indican también el importante dispositivo policial movilizado ante el grave suceso, con numerosos vehículos de la Guardia Civil y un helicóptero del 061 que ha evacuado al herido grave a un centro hospitalario, sin que haya sido concretado cuál de ellos por motivos preventivos.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Sevilla está investigando el crimen, sin que consten aún detenciones y sin descartar ninguna hipótesis.