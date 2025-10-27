Atascos en la A-49 por un accidente en plena hora punta con dos heridos

Un accidente de tráfico en la mañana de este lunes en la A-49 ha provocado retenciones desde primera hora. En el suceso se han visto implicados dos vehículos, una furgoneta y un vehículo que han colisionado en dicha vía dejando dos personas heridas.

Se trata de dos hombres de 26 y 29 años que han resultado heridos debido al accidente, que dejó los primeros atascos en la A-49 torno a las 7.00 horas de la mañana, en plena hora punta de tránsito de turismos, a la altura del municipio sevillano de Sanlúcar la Mayor en dirección Huelva de hasta un kilómetro.

Fuentes del Servicio de Emergencias 112 precisaron que el incidente se produjo sobre las 7,10 horas, cuando recibieron un aviso que alertaba del choque entre varios vehículos. Igualmente, la Dirección General de Tráfico (DGT) especificaba que el accidente había provocado el corte del carril izquierdo.

Hasta el lugar se desplazaron los Servicios Sanitarios 061, efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y mantenimiento de la vía. Finalmente, los heridos han sido trasladado al Hospital San Juan de Dios del Aljarafe.