Arde una nave de productos alimenticios en Burguillos levantando una gran columna de humo Han sido movilizados los bomberos, la Guardia Civil, la Policía Local y el 061

Las instalaciones de la empresa de productos alimenticios Huerta Campo Rico, en Burguillos, han sido la tarde de este martes el escenario de un importante incendio, que ha levantado una gran columna de humo visible a varios kilómetros en derredor.

Fuentes del servicio unificado de emergencias sanitarias 112 de Andalucía y de los bomberos del Aljarafe han informado a este periódico de que las llamas fueron detectadas sobre las 16,30 horas, motivando llamadas de alerta de muchas personas alertadas por el fuego y su gran columna de humo.

Las llamas han hecho arder bidones y otros elementos en las instalaciones de la empresa Huerta Campo Rico, en el polígono Cuarto de la Huerta de Burguillos, donde han sido desplegadas dotaciones de los bomberos de La Rinconada y de Mairena del Aljarafe, de la Guardia Civil, de la Policía Local y del 061, si bien hasta el momento no constan heridos.

Fotografías de la columna de humo Raúl Doblado

Los propios empleados de las instalaciones habrían abandonado las mismas, continuando a las 18,30 horas el incendio, contra el cual luchan los bomberos.