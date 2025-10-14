Antonio Tejado no presenta recurso de apelación e irá a juicio por el robo en el chalet de María del Monte

Nuevo episodio judicial para Antonio Tejado, el sobrino de María del Monte y reconocido 'autor intelectual' del plan urdido para asaltar la vivienda de su tía en agosto de 2023. Hace una semana la Fiscalía de Sevilla pidió para él un total de 30 años ... de cárcel y ahora finalmente su abogado, Fernando Fernández Velo, no presentará recurso de apelación por lo que deberá sentarse en el banquillo de los acusados y ser juzgado por estos hechos, al igual que el resto de los acusados, según apunta Grupo Joly.

La fiscal del caso, Eva Mas, relató en sus conclusiones provisionales que Tejado sabía del «importante patrimonio» que podía tener la cantante en casa. Así, éste aprovechó la relación con el resto de la banda, aunque apuntaba que no conocía al líder de la misma para tramar un plan «para asaltar la vivienda familiar» de la cantante y la periodista, así como para llevarse cuantas joyas y dinero encontraran en agosto de 2023.

De igual modo, el plan de Tejado prosiguió y «fue estrechando lazos con su tía, ofreciéndose incluso para gestionarle la adquisición de un cachorro de perro en el que estaba interesada», visitando a su tía con una «frecuencia inusual».

La Fiscalía asegura que Tejado logró facilitar a los demás acusados información «precisa» de la vivienda para perpetrar el robo, como la estructura del chalet, la caja fuerte así como los moradores. Esto reafirma lo apuntado por el juez instructor de que el sobrino de la cantante fue el cerebro o autor intelectual.