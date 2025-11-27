Suscríbete a
Anticorrupción y las acusaciones populares solicitan prisión provisional sin fianza para Ábalos

Un anticiclón llega a Sevilla este fin de semana y frenará la bajada de temperaturas: estas son las zonas donde seguirá el frío

Las previsiones apuntan a un leve ascenso de las máximas, aunque algunas zonas tendrán valores mínimos muy bajos

Mapa de frío para este fin de semana
María José Lora

María José Lora

La mañana de este jueves ha sido una de las más frías desde la entrada de este último descenso térmico que apareció el martes. Aunque el anticiclón está presente dejando cielos despejados y sin precipitaciones a la vista, va a ir pasando progresivamente ... y las previsiones apuntan a la entrada de otros frentes que seguirán manteniendo este ambiente otoñal.

