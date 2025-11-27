Un anticiclón llega a Sevilla este fin de semana y frenará la bajada de temperaturas: estas son las zonas donde seguirá el frío

La mañana de este jueves ha sido una de las más frías desde la entrada de este último descenso térmico que apareció el martes. Aunque el anticiclón está presente dejando cielos despejados y sin precipitaciones a la vista, va a ir pasando progresivamente ... y las previsiones apuntan a la entrada de otros frentes que seguirán manteniendo este ambiente otoñal.

Para este jueves se espera un repunte de los valores máximos que podrían ascender ligeramente y mantenerse este viernes, en el que podrían subir algunos grados incluso llegando a los 20 grados en Sevilla, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Igualmente, las mínimas, por su parte, tenderán a subir ligeramente algunos grados entre jueves y viernes y especialmente el fin de semana, cuando podrían llegar a los 8ºC en la capital hispalense.

Pueblos donde ha hecho más frío esta madrugada Almadén de la Plata 4,7ºC / (07:50)

Carmona 3,7ºC / (08:10)

Carrión de los Céspedes 5,0ºC / (07:10)

Cazalla de la Sierra 0,4ºC / (06:30)

Écija 2,7ºC / (08:00)

Fuentes de Andalucía 5,3ºC / (06:00)

Guadalcanal 4,5ºC / (08:20)

La Puebla de los Infantes 1,2ºC / (23:59)

Lora de Estepa 3,0ºC / (07:50)

Sevilla Aeropuerto 6,3ºC / (05:40)

En cuanto al frío en la provincia, algunos municipios de Sevilla han pasado una de las noches más heladas en lo que llevamos de otoño como Cazalla de la Sierra con 0,4 grados a las 06.30 horas; La Puebla de los Infantes con 1,2 grados a las 23:59 horas o Écija con 2,7 grados a las 08.00 horas.

Las previsiones de la Aemet para estos días estiman ascensos leves en las temperaturas, aunque el ambiente será frío y otoñal y algunos municipios tendrán mínimas bastante bajas. En cuanto a las localidades donde hará más frío serán especialmente bajas en la Sierra Norte: Alanís, Guadalcanal, La Puebla de los Infantes, Constantina, El Pedroso, El Ronquillo, El Castillo de las Guardas, Castilblanco de los Arroyos, Las Navas de la Concepción o Cazalla de la Sierra serán las que tendrán los valores más bajos entre 2ºC y 5ºC.

Localidades donde hará más frío La Puebla de los Infantes 5ºC / 2ºC sábado / 4ºC domingo

Alanís 5ºC viernes / 3ºC sábado / 4ºC domingo

Cazalla de la Sierra 5ºC viernes / 2ºC sábado / 3ºC domingo

Guadalcanal 6ºC viernes / 4ºC sábado / 5ºC domingo

Almadén de la Plata 6ºC / 3ºC sábado / 5ºC domingo

Estepa 6ºC / 4ºC sábado / 5ºC domingo

El Pedroso 3ºC sábado / 6ºC domingo

Constantina 4ºC sábado / 6ºC domingo

Las Navas de la Concepción 3ºC sábado

Lora del Río 4ºC sábado / 7ºC domingo

El Ronquillo 3ºC sábado / 7ºC domingo

El Castillo de las Guardas 3ºC sábado / 7ºC domingo

Castilblanco de los Arroyos 4ºC sábado / 7ºC domingo

Carmona 4ºC sábado / 7ºC domingo

Écija 2ºC sábado / 5ºC domingo

La Sierra Sur también contará con algunas localidades en registros bajos como Estepa, entre 4ºC y 6ºC; así como algunas de La Vega del Guadalquivir como Lora del Río, con registros entre 4 y 7 grados y en la campiña, Carmona y Écija serán las más gélidas.