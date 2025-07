Ana Díaz Asencio, de la Escuela de Música de Gerena al Carnegie Hall: «El sacrificio ha sido alejarme de mi familia, de Sevilla y de mi cultura»

A sus 25 años, la saxofonista Ana Díaz Alonso, natural de Gerena, ha conseguido cumplir uno de los mayores logros al que aspira cualquier músico: tocar en el Carnegie Hall de Nueva York, uno de los escenarios más prestigiosos del mundo. Además, actualmente se encuentra ... doctorando en la Boston University en artes musicales, después de haberse graduado en el Boston Corservatory at Berklee.

-¿Cómo fueron los inicios en Gerena?

-Yo empecé con 4 o 5 años e iba con mis amigos. Luego, a los 8 años, es cuando escogí el saxofón, porque en Gerena había una banda de música en la que estaban mis amigos y yo quería ir a tocar allí y tocar el solo del pasodoble que me gustaba. Cogí el saxofón más que por que me gustase el instrumento porque quería una vía para poder tocar con otra gente. En Gerena estuve dando clases durante cuatro años y con 12 años fui al conservatorio Cristóbal de Morales. Allí hice las pruebas para el grado medio y estuve seis años yendo a clase tres días a la semana. Había días que tenía once horas de clases con 15 años y requería bastante tiempo. Durante esos años decidí hacer carrera de ello. Hice las pruebas al superior y realicé cuatro años de carrera en el Manuel Castillo.

-¿Cómo surge la idea de irse a Boston?

-A través de gente que conoces que está haciendo lo mismo que tú, otra persona que estaba haciendo también la audiciones para el máster de Boston. Pensando en las salidas que hay en España y en Europa, me gustó lo que sabía y decidí intentarlo, aunque no tenía ni idea de si iba a venir y me iba a ir bien.

-¿Cuáles son sus influencias musicales y qué escucha?

-Hay días que me pongo flamenco, otros que escucho a Bruno Mars o a Mahler. Me gusta todo, la verdad. El 70% de lo que escucho es música clásica, pero si salgo a correr no me pongo clásica, escucho algún grupo como la Oreja de Van Gogh, que me gusta mucho.

-Una vez ya en Boston, ¿cómo llega al Carnegie Hall y qué tocó en el concierto?

-Toqué yo sola, como solista. Mi universidad tiene una serie de concursos y cosas que ofrece. Hay uno en que cogen a seis personas de entre todos los que presentan, y los escogidos hacen su campaña de marketing y van a representar a la universidad al Carnegie Hall. Toqué una pieza de un compositor español que se llama David Salleras que se titula 'Mi bailaora', que mezcla la música clásica y el flamenco. La escogí porque quería ir con ella a tocar al Carnegie.

-¿Y cómo se fusiona la música clásica con el flamenco a través del saxofón?

-Sí que hubo una época en la que el saxofón estaba muy en el flamenco. Realmente, se hace utilizando la armonía del flamenco, empleando escalas determinadas. Utilizando sonoridades y ritmos más complejos… empleando tempos más complicados. Además de utilizar técnicas con el saxofón para imitar sonidos como el zapateo. Es una muy buena pieza.

-Tocó en el Carnegie Hall llevando una pieza española y flamenca. ¿Cómo fue la preparación?

-Pues yo gané el concurso en noviembre y esto fue en marzo. Hubo muchos meses en medio de mentalizarme. Tú nunca sabes quién te va a ver, pero vas a un sitio que es muy importante para ti, los nervios no eran solo de hacerlo bien para la gente, sino que quería disfrutarlo y no ponerme nerviosa. Que fuese un regalo a todo el trabajo. Lo que hago es visualizarme en el escenario y pensar ¿Cómo me estoy sintiendo? Verme haciéndolo bien y estando relajada y a gusto en el escenario. Eso fue lo que hice los meses anteriores. El mismo día y la noche de antes no salí del hotel, estuve mucho en la habitación porque no quería enrollarme con otra cosa. Fue un poco como mirarlo desde el punto de vista del agradecimiento, un regalo que me han hecho y yo me he hecho a mí misma. Te pones nerviosa, pero me había mentalizado tanto que solo entrar en el Carnegie ya fue muy emocionante. Mientras tocas estás muy concentrada, pero la tienes muy interiorizada y estás pensando: «Madre mía, que estoy aquí de verdad».

-Ahora está con el doctorado, pero también está trabajando allí.

-He estado de profesora con varios alumnos que escogían la asignatura de saxofón y también asesorando a candidatos durante sus procesos de admisión, enseñándoles a escribir ensayos y cartas. Ya fuera de la universidad, este verano he estado en un curso como profesora invitada y he tenido una grabación y en un curso de verano que se llama Tanglewood. Diferentes trabajos y proyectos que van saliendo y es el trabajo al fin y al cabo.

-¿Qué planes tiene después del doctorado y qué expectativas de futuro tiene?

-A mí me gustaría quedarme aquí, lo que más me gusta es tocar y poner proyectos en marcha. Por eso necesitaré quedarme aquí dando clases en una universidad. Me gustaría crear una red de contactos aquí, para que salgan trabajos y proyectos. Entrar en ese tipo de trabajos de administración de arte, además también me gusta la investigación. Los músicos aquí hacen de todo. Ahora mismo estoy aprendiendo de todo para cuando acabe poder hacer de todo, porque además es lo que me gusta.

-¿Cuáles han sido los sacrificios o las renuncias que ha tenido que hacer para llegar hasta este punto?

-Creo que entonces lo veía con más negatividad que ahora porque estaba agobiada. No era renunciar a nada más que a tener tiempo libre, pero realmente no tuve que renunciar a nada porque mi momento favorito del día era el conservatorio. Ahora mismo diría que no he tenido que renunciar a nada. Me daba igual no salir los fines de semana para irme con la banda a tocar porque eran mis amigos. Realmente el sacrificio era que me tenía que acostar a las cuatro de la mañana estudiando para el instituto. A lo que más he renunciado es a mi familia, a Sevilla y mi cultura. Me encantaría tener las posibilidades que tengo aquí estando allí y poder estar en mi casa, pero como eso no existe…

-Está especializada en música clásica, ¿pero toca también otros géneros, saliéndose de lo clásico para probar el jazz u otros géneros?

-Pues es una buena pregunta. La respuesta realmente es que no. Pero cuando estaba en Sevilla sí que tomé varios años de jazz, aunque yo no me considero una saxofonista de jazz porque eso sería un insulto para los que sí que lo hacen bien. Me defiendo si me das un papel con las armonías y lo toco en el estilo. Hace poco tuve una grabación para una canción para una canción de pop de una compañera que me pidió que le grabase las voces con el saxo. No es lo que mejor se me da desde mi criterio, pero lo puedo hacer y digo que sí si me lo piden porque me gusta y es trabajo al fin y al cabo. Pero el 90% de lo que hago en música clásica.