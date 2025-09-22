Suscríbete a
Valencina ultima los trámites para incorporar a lo público la parcela del dolmen de La Pastora

El procedimiento afronta ya la fase de la evaluación ambiental estratégica para unir al patrimonio municipal 20 hectáreas que incluyen el dolmen y otras estructuras arqueológicas soterradas

El Ayuntamiento de Valencina expropiará la finca del dolmen de La Pastora

Dolmen de La Pastora
Dolmen de La Pastora EUROPA PRESS
Fernando Barroso Vargas

El proyecto promovido por el Ayuntamiento de Valencina de la Concepción para incorporar a lo público las 20,17 hectáreas de la parcela del 'tholos' de La Pastora, cuya antigüedad se remonta a mediados del tercer milenio antes de nuestra era como legado de ... la Edad del Cobre, ha dado un importante paso adelante. Recientemente, se ha iniciado la tramitación de la evaluación ambiental estratégica para la modificación urbanística relativa a la determinación de los terrenos como sistema general de espacios libres.

