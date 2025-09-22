Valencina ultima los trámites para incorporar a lo público la parcela del dolmen de La Pastora

El proyecto promovido por el Ayuntamiento de Valencina de la Concepción para incorporar a lo público las 20,17 hectáreas de la parcela del 'tholos' de La Pastora, cuya antigüedad se remonta a mediados del tercer milenio antes de nuestra era como legado de ... la Edad del Cobre, ha dado un importante paso adelante. Recientemente, se ha iniciado la tramitación de la evaluación ambiental estratégica para la modificación urbanística relativa a la determinación de los terrenos como sistema general de espacios libres.

En concreto, la Delegación Territorial de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente acordó el pasado 6 de agosto la admisión a trámite de la solicitud del Ayuntamiento, gobernado por Ramón Peña, para la emisión de la correspondiente evaluación ambiental estratégica simplificada de la modificación de las normas subsidiarias para la incorporación del sistema general de espacios libres de La Pastora.

Ya en 2024, recordémoslo, el Pleno del Ayuntamiento acordaba por unanimidad la expropiación forzosa de los suelos de esta construcción megalítica. La misma fue descubierta en 1860 durante la plantación de un viñedo y se caracteriza por su corredor de 44,36 metros de longitud que conduce a una cámara funeraria de 2,6 metros de diámetro.

Junto con los 'tholos' de Matarrubilla, ubicados también en Valencina, y de Montelirio, en el municipio vecino de Castilleja de Guzmán, constituye uno de los máximos exponentes del yacimiento arqueológico de unas 470 hectáreas delimitado entre los términos municipales de ambas localidades aljarafeñas. Es el fruto del gran asentamiento humano que poblaba dicha zona en la Edad del Cobre y que habría constituido uno de los principales enclaves del Calcolítico en el territorio que hoy constituye Europa Occidental.

El acuerdo plenario de la expropiación de los suelos destacaba ya que el objetivo de la operación no es otro que «facilitar la ordenación territorial y urbanística, por la cual la citada finca se integrará como sistema general de espacios libres como parque del Aljarafe Norte». Una decisión justificada en el «beneficio para el interés general al proteger y asegurar la implementación» de la citada figura del proyectado parque cultural del Aljarafe, una iniciativa que se remonta al menos a la mitad de la primera década de los años 2000.

El acuerdo plenario detallaba que la parcela en cuestión está encuadrada en las 779 hectáreas de los términos municipales de Valencina de la Concepción y Castilleja de Guzmán declaradas como Zona Arqueológica. En ellas se atesoran numerosos vestigios del citado gran asentamiento humano de la Edad del Cobre. Cuenta con 20,17 hectáreas de superficie, albergando tanto la mencionada construcción megalítica, actualmente visitable, como «otras múltiples estructuras arqueológicas soterradas que han sido identificadas mediante prospección geofísica de los terrenos».

La incorporación de la finca del dolmen de La Pastora a lo público constituye una reivindicación histórica para la conservación y promoción de los recursos del gran yacimiento prehistórico que descansa en terrenos de Valencina y Castilleja de Guzmán.

No sobra recordar que el 'tholos' de Matarrubilla, también en Valencina, ha estado en el foco a cuenta del incendio que el pasado 11 de agosto afectó a los suelos de titularidad privada de la parcela donde se ubica, calcinando los aledaños de la entrada de su edificación moderna de acceso. También recientemente han trascendido desprendimientos de materiales en el interior de su galería, ante lo cual la Consejería de Cultura, como responsable de la gestión, está preparando una actuación de reparación.

En el caso del 'tholos' de Montelirio, localizado en Castilleja de Guzmán, sobre él pesa el proyecto de la sociedad promotora Coliseum Real Estate para urbanizar los suelos de sus aledaños, en el plan parcial número cuatro de la localidad; y levantar viviendas de nueva planta. Mientras la empresa asegura que su plan de nuevas viviendas no afecta a los terrenos protegidos desde 2010 como Zona Arqueológica, la Junta de Andalucía asegura que prevé usar «todas las herramientas que permite la ley» para ejercer su tutela patrimonial ante esta operación urbanística.