El TSJA obliga a la tránsfuga de Valencina de la Concepción a devolver el dinero que cobró indebidamente

El caso de transfuguismo en el Ayuntamiento de Valencina de la Concepción que permitió al socialista Antonio Manuel Suárez alcanzar la Alcaldía en 2019 tiene un nuevo capítulo judicial y de nuevo supone un revés para Susana Martín, quien fuera ... la candidata de Ciudadanas en 2019 y cuya actuación le permitió pasó a formar parte del gobierno municipal. Fue nombrada delegada municipal en julio de 2019, una decisión que un juzgado de lo Contencioso-Administrativo consideró «nula de pleno derecho» y por tanto dicha concejal tránsfuga debería devolver todo el dinero cobrado indebidamente durante dos años y medio, más de 50.000 euros. Ella, a través de un recurso de revisión, un vía excepcional, llevó al asunto al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que ha rechazado su argumento y, además, la condena en costas.

En una sentencia de 26 de noviembre, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla desestima el recurso de revisión, explicando que «no es una nueva instancia», al tiempo que concluye, contra lo que pedía que el abogado de la tránsfuga, que no existe ningún documento que de haberse conocido hubiera sido decisivo en este asunto.

Además de rechazar el recurso, el tribunal establece que, a la vista de las actuaciones procesales desarrolladas, impone a Susana Martín el pago de las del recurso. El límite máximo de las mismas será el de 1.500 euros (más el IVA que en su caso pudiera corresponder).

Esta decisión llega después de que hace un año y medio el propio Ayuntamiento iniciara el procedimiento de embargo contra Susana Martín para recuperar el dinero cobrado indebidamente, después de que con fecha de 13 de septiembre, el juez de lo Contencioso-Administrativo número 10 de Sevilla, Francisco Gutiérrez, estimando el recurso presentado por el entonces portavoz del PP y actual alcalde, Ramón Peña, se pronunciaba sobre el nombramiento de la candidata de Ciudadanos como delegada municipal tras un caso de transfuguismo.

La moneda al aire Las elecciones de mayo de 2019 arrojaron en este pueblo del Aljarafe un empate a 1.580 votos entre PP y PSOE. Una moneda al aire otorgó a Ramón Peña el último concejal en disputa. La situación quedó entonces en seis ediles para PP, cinco para PSOE, uno Ciudadanos y otro Adelante Andalucía. Todo hacía presagiar que Peña sería el alcalde, como pactaron las direcciones del PP y Ciudadanos, pero la edil naranja se convirtió en protagonista, dando su apoyo al candidato socialista.

El PP siempre consideró la decisión de Susana Martín de no seguir el pacto entre populares y Ciudadanos para darle la Alcaldía a Ramón Peña y apoyar al socialista Suárez «un acto de transfuguismo político». Ciudadanos expulsó a Martín, que pasó a ser concejal no adscrita y «tránsfuga», por lo que legalmente «no es posible ser nombrada para el desempeño de cargos de responsabilidad municipal que impliquen atribuciones de gobierno o delegaciones, ni tampoco percibir retribuciones por el desempeño de dichos cargos».

La concejal tránsfuga tenía un salario como concejal delegada de 23.800 euros brutos al año

Sin embargo, el 9 de julio de 2019, una resolución de Alcaldía nombraba a Susana Martín cuarta teniente de alcalde y delegada de Juventud, Participación Ciudadana y Transparencia. Esto lo aprobó el pleno seis días después. Además, Martín pasaba a un régimen de dedicación parcial al 75 por ciento y con derecho a un salario como concejal delegada de 23.800 euros brutos al año. Lo que tiene que devolver.

Hubo que esperar 18 meses para que el secretario general del Ayuntamiento emitiera un informe en el que señalaba que la condición de concejal no adscrita tránsfuga impide que se asuman cargos o que perciban retribuciones. Esto desencadenó un informe del interventor: «un concejal tránsfuga no puede desempeñar nuevo cargo político derivado de abandonar el partido con el que se presentó a las elecciones». Y advertía «de la ilegalidad de la continuidad en el abono de las retribuciones a la concejal».

El 20 de enero de 2022 el Pleno aprobó declarar nula de pleno derecho la resolución del alcalde del nombramiento de Susana Martín como teniente de alcalde y su dedicación parcial. Pero no la obligaba a devolver lo cobrado indebidamente, lo que sí hizo la Justicia, dándole la razón a Ramón Peña.