El TSJA obliga a la tránsfuga de Valencina de la Concepción a devolver el dinero que cobró indebidamente

Rechaza el recurso de revisión que interpuso a la sentencia que declaraba nula la decisión del exalcalde socialista Antonio Manuel Suárez de nombrarla en su equipo

La sentencia de un juzgado de Sevilla a la tránsfuga de Ciudadanos en Valencina de la Concepción

La concejal tránsfuga de Valencina, junto al exalcalde socialista (en el centro), en una imagen de archivo
La concejal tránsfuga de Valencina, junto al exalcalde socialista (en el centro), en una imagen de archivo
Jesús Díaz

El caso de transfuguismo en el Ayuntamiento de Valencina de la Concepción que permitió al socialista Antonio Manuel Suárez alcanzar la Alcaldía en 2019 tiene un nuevo capítulo judicial y de nuevo supone un revés para Susana Martín, quien fuera ... la candidata de Ciudadanas en 2019 y cuya actuación le permitió pasó a formar parte del gobierno municipal. Fue nombrada delegada municipal en julio de 2019, una decisión que un juzgado de lo Contencioso-Administrativo consideró «nula de pleno derecho» y por tanto dicha concejal tránsfuga debería devolver todo el dinero cobrado indebidamente durante dos años y medio, más de 50.000 euros. Ella, a través de un recurso de revisión, un vía excepcional, llevó al asunto al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que ha rechazado su argumento y, además, la condena en costas.

