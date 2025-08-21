Cajetillas de tabaco de contrabando decomisadas en la autovía de Coria

Sorprendido con 500 cajetillas de tabaco de contrabando en la autovía de Coria La Guardia Civil le dio el alto en un control de alcohol y drogas y localizaron la mercancía ilegal

Agentes del Destacamento de Tráfico de San Juan de Aznalfarache han intervenido un total de 500 cajetillas de tabaco de procedencia ilegal en un maletero de un turismo tras ser identificado su conductor.

Los hechos ocurrieron durante un punto de verificación de alcohol y drogas a la altura del punto kilométrico 5 de la autovía A-8058, que conecta Sevilla y Coria del Río, tras dar el alto a un vehículo, percibiendo los agentes una actitud evasiva y nerviosa del conductor.

Ante las sospechas, se realizó una inspección más exhaustiva del vehículo, localizando en el maletero una caja de cartón conteniendo las 500 cajetillas de tabaco valoradas en 2.100 euros. Según los indicios, el vehículo tenía como destino final La Puebla del Río.

Ante los hechos, se levantó acta de infracción a la Ley 12/1995 de reprensión de contrabando, enfrentándose el autor de la infracción a sanciones que pueden llegar hasta el 600% del valor del tabaco de contrabando.

Así mismo, la mercancía fue trasladada a los depósitos establecidos de la Agencia Tributaria del departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de Sevilla.