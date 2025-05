Esperanza Aguirre: «El centro es hoy en España defender la Constitución»

El Auditorio Municipal Rafael de León de Tomares ha acogido este jueves una conferencia de Esperanza Aguirre, encargada de inaugurar la 9ª edición del foro 'España a debate' de Tomares que vuelve a convertir a este municipio sevillano un año más en el centro del debate español, con un cartel difícil de igualar gracias al elevado nivel de los participantes. Ante unas 200 personas en el interior (otras 200 sillas en es el exterior), con entrada libre, aforo limitado y con todas las medidas de prevención y seguridad frente al Covid-19.

Ha sido el periodista Alberto García Reyes , adjunto al director de ABC de Sevilla, ganador del XI Premio Joaquín Romero Murube en 2010, pregonero de la Semana Santa de Sevilla en 2017 y del pregón taurino de la Feria de Sevilla de 2019, el encargado de presentar a la conferenciante que abría este foro que es ya «una tradición en la provincia de Sevilla en el municipio de Tomares en el que han participado figuras claves de la Democracia española». Tras repasar la vida política de Aguirre, destacó cómo sus orígenes profesionales están relacionados con la cultura como funcionaria técnico de información y turismo. «Entró en la política siendo joven, pero no una profesional de la política» quien «nació con espíritu liberal, valores que ha defendido siempre» , dijo de la que fuera la primera mujer presidenta del Senado en 1999 y presidenta de la Comunidad de Madrid, «donde pudo desarrollar todos sus ideales».

El libro 'Sin complejos' (La esfera de los libros), ya es una declaración de intenciones. En él hace un «análisis valiente» de la situación política de España en estos momentos y da muestras de su «grandísima honradez». Habla de la historia de cada partido y las razones por las que los dirigentes de esos partidos han llegado al momento y a la posición 'ideológica' en la que nos encontramos. Según García Reyes, «hay muchas cuestiones de esta obra que la delatan como persona eminentemente libre» .

Alberto García Reyes, Esperanza Aguirre y José Luis Sanz J. M. Serrano

Recordó a través de retazos la 'coalición del insomnio', los argumentos utilizados por Pablo Iglesias, la mayoría absoluta de Rajoy y los valores fundamentales en los que se sustenta toda su ideología política... Viene a defender una y otra vez que el adversario no es el enemigo y que se puede hacer política cada uno con sus ideas sin el espíritu de crispación y desprecio que existe por parte de algunos partidos que gobiernan con la derecha. Ella habla sin complejos contra el mantra de la 'derechita cobarde' que se le atribuye al PP. Tiene espíritu autocrítico y analiza en qué se ha equivocado el PP para estar donde está, y en que está trabajando bien para salir de esa situación, que desemboca en el efecto Díaz Ayuso.

Aguirre es una voz clave en la historia de la Democracia española y «debemos darle las gracias por la defensa de los valores que tienen que ver con la libertad», dijo antes del comienzo de la conferencia.

«El centrismo es defender la Constitución»

Durante su intervención, Aguirre destacó que «todas esas cosas de niños, niñas, y niñes, hombres acosadores, todas las mujeres son unas víctimas... No estoy de acuerdo. Hay que dar la batalla cultural para llegar a los 176 escaños. Podemos llegar al Gobierno pero tenemos que hacerlo dando de verdad la batalla cultural».

A ello añadió que «para ganar las elecciones hay que ser centristas, y yo estoy de acuerdo. Pero el centro no es lo que está en el medio de la izquierda y la derecha, para mí el centro es hoy en España defender la Constitución, defender la libertad, defender la propiedad, defender una España de ciudadanos libres e iguales. Eso es el centrismo . El centrismo es ese, defender la Constitución», dijo.

«El PP ha tenido «un éxito importantísimo en Madrid, que aunque no es extrapolable, sí va a suponer una inyección de optimismo y de ilusión para el resto de España»

Previamente había reconocido sobre el libro «lo quería titular 'La tormenta perfecta', pero a la editorial le pareció mejor el título actual. «La tormenta perfecta era para mí esos dos procesos que se han gestado en España»: « Sánchez se abrazó a los dos días a Iglesias que ataca a la monarquía, a los jueces y dice que esto no es una democracia. Y llega la pandemia». Un proceso centrípeto, en el que han ido todos aquellos que están en contra de la democracia liberal que nos dimos en el 78. Los bilduetarras, Puigdemont... se ha ido acercando al PSOE y son lo que forman lo que Rubalcaba llamó el 'Gobierno Frankenstein'».

Esperanza Aguirre, este jueves en Tomares J. M. Serrano

Analizó la evolución del centro derecha en España y de cómo Aznar cuando dejó la presidencia voluntariamente traspasó todo el centro derecha unido en el PP y cuando elegimos a Casado presidente resulta que se ha producido en la derecha española un proceso centrífugo. Recordó el discurso de Rajo en Elche en 2008 y dio su opinión sobre el origen de Vox, que «se crea porque el PP increíblemente decide no defender lo que había defendido en su programa electoral».

«Batalla cultural»

«La derecha que recibe Pablo Casado está dividida en tres. En el Congreso de 2018 votamos a Casado porque daba todas las batallas culturales. Con Mariano Rajoy tengo buena relación personal pero en lo político discrepo», reconoció. Eligió una estrategia acertada para captar votos de ciudadanos con un giro al centro, 'pero la táctica no fue aceptada. La táctica de Ayuso de dar todas las batallas culturales creo que esa estrategia de captar votos de ciudadanos y de PSOE. No creo que ahora se presente para liderar el PP porque tendrá que ganar dentro de dos años las elecciones y por otro lado, creo que el PP de toda España va a empezar a pensar que el decir a todo que sí a las posiciones ideológicas de la izquierda no da tan buen resultados como el oponerse y dar de verdad la batalla cultural »

También fue muy crítica: « Sánchez e Iglesias han aprovechado para aprobar la Ley Celaá, la de la eutanasia, la que crea el Ministerio de la Verdad, para criticar al Rey, a la Justicia, a todo, para llevarnos a un nuevo régimen bolivariano: mentir en política, engañar a los ciudadanos, y eso no puede ser perdonado».

Cuestionó los métodos de Sánchez e Iván Redondo, la moción de censura de Vox... Defendiendo siempre que «los ataques personales no me parecen que sea aceptable en política» . Tras repasar el resultado de las elecciones en Cataluña, «que de los 30 escaños de ciudadanos no cogemos ninguno y además perdemos uno de los nuestros. En aquella situación apareció lo de Murcia. Ayuso oyó en la radio a las 8 de la mañana que se estaba gestando una moción de censura en Murcia y se dio cuenta de que lo siguiente iba a ser Madrid. « Creo que la providencia, el destino, ayuda a los valientes ». Llamó a Casado y le dijo que iba a convocar».

«Una inyección de optimismo»

De Ayuso dijo que «había gestionada la pandemia de una manera muy diferente a Sánchez. Muy valiente. Fue la primera que dijo que había que salvar la economía no cerrando totalmente los comercios... hace una coordinación entre economía y salud. Ella había visto que la gente la apoyaba. El PP ha tenido «un éxito importantísimo en Madrid, que aunque no es extrapolable, sí va a suponer una inyección de optimismo y de ilusión para el resto de España , no me cabe ninguna duda», añadió.

Me parece que a diferencia de lo que ocurrió en el primer Gobierno de Aznar cuando González nos dejó gobernar, con más de 9 millones de votos. Estaba Julio Anguita y a Felipe no se le pasó ni por la imaginación gobernar con los comunistas.

«Creo que el PP de toda España va a empezar a pensar que el decir a todo que sí a las posiciones ideológicas de la izquierda no da tan buen resultados como el oponerse y dar de verdad la batalla cultural»

Analizaron la llegada de Aznar al Gobierno y la postura de González entonces, el corte de la coleta de Iglesias, sus relaciones con Roures... subrayando que el PP para gobernar necesita 176 escaños y para lograrlos tenemos que dar todas las batallas . No está todo hecho. Hay que trabajar. Yo tenía el lema 'pico y pala', todos los día hay que trabajar», recordó.

Esperanza Aguirre

Esperanza Aguirre Gil de Biedma (Madrid, 1952) , que ocupó la presidencia del Senado de 1999 a 2002, siendo la cuarta autoridad del Estado, fue presidenta de la Comunidad de Madrid (2003-2012) y ministra de Educación y Cultura (1996-1999), a los veintitrés años, ya era abogada y técnico de Información y Turismo del Estado, destinada en el Ministerio, donde, como funcionaria, fue ocupando distintos cargos. Lectora desde muy joven de los clásicos del liberalismo ( Adam Smith, Von Mises, Hayek ) y de algunas publicaciones inglesas como The Economist, tras las elecciones de 1982 y el éxito de Felipe González decide dar el paso de meterse en política, convencida de que las propuestas liberales son mejores y más eficaces que las socialistas, que acababan de triunfar en España.

Lo hizo en un pequeño partido, la Unión Liberal , que, coaligado con Alianza Popular, la llevó al Ayuntamiento de Madrid como concejal en la oposición en 1983. A partir de ese cargo, sería concejal ya con responsabilidades de gobierno, ministra de Educación y Cultura, presidenta del Senado, presidenta de la Comunidad de Madrid y, finalmente, portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Madrid.

El Auditorio Municipal de Tomares durante la jornada de este jueves J. M. Serrano España a Debate El ciclo, que se desarrollará los jueves 13, 20 y 27 de mayo y el miércoles 2 de junio , va a contar por primera vez con un ex vicepresidente del Gobierno de España, Alfonso Guerra , con dos ex presidentes autonómicos, José Rodríguez de la Borbolla y Esperanza Aguirre , que también fue presidenta del Senado y ministra, dos senadores, Alfonso Garrido , que también fue delegado del Gobierno en Andalucía, y Francisco Moreno , y con dos directores de periódico, Julián Quirós y Álvaro Ybarra , y un adjunto a dirección, Alberto García Reyes . España a Debate nació en 2012 de manos del Ayuntamiento de Tomares con el objetivo de reunir cada año en la localidad a las más destacadas figuras de la política, periodismo, universidad o intelectualidad para que analicen la actualidad de nuestro país y los retos de presente y futuro hacia los que se encamina España, un objetivo que se cumple con creces en la presente edición al reunir a personalidades de primerísimo nivel que han vivido en primera persona desde la política o desde la prensa los acontecimientos ocurridos en las últimas décadas. Todas las conferencias se podrán ver en directo, en streaming, a través del canal de Youtube del Ayuntamiento de Tomares. Serán los jueves 13, 20 y 27 de mayo y el miércoles 2 de junio, a las 19:30 horas, en el Auditorio Municipal Rafael de León . Entrada libre, con aforo limitado y con todas las medidas de prevención y seguridad frente al Covid-19.