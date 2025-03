Díaz admite que tiene una gestoría y que le lleva los papeles a empresas contratistas del Ayuntamiento

El concejal delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Bormujos, Rafael Díaz Romero, ha comparecido esta mañana en un pleno extraordinario convocado por parte de la Alcaldía para dar cuenta sobre las últimas informaciones publicadas por ABC hace unos días sobre la trama fiscal que investiga la Policía en el Ayuntamiento, puesto que el propio Díaz ha presentado durante varios años ante Hacienda el modelo de declaración 347, obligatorio para facturaciones superiores a 3.000 euros, en nombre de varias empresas que son contratistas habituales del Ayuntamiento, que han puesto en entredicho su incompatibilidad con el puesto que desempeña.

Al respecto, Díaz ha señalado que «todos conocen mi profesionalidad desde hace treinta años. No se trata de declaraciones que regularizan nada y también asesoro fiscalmente a todas las empresas que pasan por mi despacho sean o no proveedores del Ayuntamiento. No es cierto que mis empresas son ahora más proveedoras, las han conseguido por méritos propios», defendiéndose así de las palabras de la portavoz del PP, Dolores Romero, quien explicó hace unos días que Rafael Díaz es el que « contrata a las empresas, el que paga sin tener competencia y el que, después, y de manera privada, trabaja para estas empresas regularizando los pagos ante Hacienda».

Esta dación de cuentas del concejal se ha producido «por la petición por parte de la oposición» para tener conocimiento de este asunto, si bien finalmente ni PP, ni Ciudadanos ni Vox han asistido al pleno telemático, algo que han afeado tanto el alcalde, Francisco Molina, como el propio Díaz, sobre el que el PP pidió su dimisión por estos asuntos.

Además, Díaz ha tenido que salir al paso de las acusaciones sobre el levantamiento de los reparos que ordenaban el pago de facturas municipales en contra del criterio del interventor en los últimos dos años. Sobre este asunto el delegado de Hacienda ha comentado que se trata de «reparos procedimentales y no legales. Siempre ha sido cuestión mía, pero no es nada nueva desde que está este interventor, por lo que me parece extraño que sigan manipulando la información de manera torticera . El 95% de los reparos levantados es por la falta de un trámite administrativo que no exime del pago de la factura, motivado por la entrada en vigor de la nueva Ley del contrato del sector público , que sigue provocando retrasos».

Todo ello después de que fuera el propio Partido Popular el que denunciara que « hay hasta 56 reparos por valor de dos millones de euros , de los cuales hemos accedido a 14». Para intentar explicar esta situación, Díaz ha comentado que fue a partir de finales de 2020 cuando « el interventor cambia de criterio al detectar un error en el levantamiento de esos reparos y corresponde al presidente de la entidad local resolver esos discrepancias, siendo su resolución ejecutiva. A partir de esa fecha es cuando pasa a ser el alcalde el que levanta los reparos procedimentales . Antes era yo. Este cambio de criterio se realiza una vez detectado el error por nuestro propio interventor y por ello se procede a modificar las resoluciones con reparos para que sean aprobadas por el alcalde , porque nadie fue advertido de ello hasta final de 2020».

En el contexto en el que se está estudiando una moción de censura para derrotar al PSOE por la labor desempeñada en estos dos años y medio de legislatura muy criticada desde la bancada de la oposición y que dejan a un paso de entregar la vara de mandos que ostenta el socialista Francisco Molina, el concejal de Hacienda ha recordado que en los tiempos en los que gobernaba el PP en Bormujos «los contratos de daban a dedo , lo de antes sí era un chiringuito, y para muestra, varios contratos sospechosos como las pistas de hielo o el árbol de Navidad de 20.000 euros. Cuando llegamos al Ayuntamiento nos encontramos una deuda de seis millones y medio de euros del PP, dejando el nombre de Bormujos manchado. Yo solo hago mis funciones como delegado de Hacienda y el PP sólo muestra en este sentido su ignorancia e incompetencia. Que Dios nos coja confesados» si prospera la moción de censura.

Además, Díaz criticó a los responsables de cada uno de los partidos de la oposición. Aquí se paró un instante para entrar en el plano personal y recordar que «el segundo de abordo», en referencia a Manuel Romero (Cs) , que ha formado parte del gobierno y que ahora plantea la salida del propio PSOE de la Alcaldía junto al PP y Vox, «está pasando apuros porque a la política no se viene por el sueldo, sino para servir al pueblo» y dejó en el aire un asunto judicial en referencia al concejal Luis Paniagua «que ni tan siquiera vive aquí», del que «espero, señora Romero (portavoz del PP), no tenga que despedir a nadie se su equipo de gobierno» en el caso se prosperar la moción. Sobre Carmen Cariciolo (Vox), Díaz le recordó que «sé que usted lo está pasando mal. Yo le ayudé en su día y no me ha dado aún las gracias, porque los vecinos hablan».

Fue el PP quien avanzó hace unos días que Díaz «ocultó» en el certificado de incompatibilidades que trabaja en la privada. «Yo no tengo, para que me entiendan los bormujeros, un sueldo en el Ayuntamiento, puesto que como concejal no desempeño el cargo en régimen de dedicación exclusiva ni parcial », por lo que pido que se retracten de sus palabras y también al ABC por lo publicado, reservándome emprender cuantas acciones judiciales considere».

Los chalecos rosas de las 'patrullas informativas' promovidas por Cs, «primer reparo legal» El delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Bomujos, Rafael Díaz, aprovechando su dación de cuentas realizada en el Pleno extraordinario, ha puesto de manifiesto que hace dos días se emitió, por parte del interventor municipal , un informe con el resultado del «primer reparo de facturas por legalidad en seis años» , el periodo de tiempo que abarca el anterior mandato y lo que lleva transcurrido el actual mandato. Se trata del control y fiscalización, por parte de la Intervención municipal, del programa de las patrullas informativas gestionado por la Delegación de Ciudadanía Consciente, a cargo del exprimer teniente de alcalde, Manuel Romero, de Ciudadanos. Estas patrullas formativas empezaron en noviembre de 2020 para informar a los vecinos sobre las restricciones del Covid y «y concienciar sobre la necesidad de colaborar entre todos por la salud pública» En este sentido, dicho expediente ha desencadenado este informe de Intervención en cuanto a fiscalización del gasto municipal y al procedimiento de facturación. La Intervención municipal ha emitido, el día 10 de marzo, este informe sobre el expediente tramitado por Ciudadanos, el programa conocido por la indumentaria de los c halecos rosas, en el que se formula, en virtud de los artículos 214 y ss. del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), este reparo de facturas por legalidad. Por otro lado, en primer lugar, la Intervención municipal señala un fraccionamiento del objeto del contrato no permitido por la TRLRHL, así como, en segundo lugar, contempla un gasto de 42.926,69 euros, que ha sido ejecutado sin procedimiento alguno de contratación, hecho contrario a la ley, conforme recoge el artículo 118.1 de la Ley de Contratos del Sector Público. Dichos motivos de reparo podrían acarrear legalmente consecuencias en materia de responsabilidad patrimonial e incluso consecuencias penales , por lo que el delegado del Economía y Hacienda ha anunciado que se está estudiando el contenido de dicho informe a los efectos de la posible interposición de la correspondiente denuncia penal por posibles delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación, entre otros.