El concejal de Hacienda ocultó en el certificado de incompatibilidades que trabaja en la privada

La trama fiscal que afecta al Ayuntamiento de Bormujos y que destapó hace unos días ABC en la que el delegado de Hacienda, el socialista Rafael Díaz Romero , gestiona personalmente la regularización ante Hacienda de empresas contratadas por la institución, ha dado un paso más.

En esta ocasión ha sido la oposición quien se ha manifestado «ante la gravedad de lo publicado», como ha reconocido la portavoz del PP en Bormujos, Dolores Romero, quien ha comparecido esta mañana en rueda de prensa junto al concejal Luis Paniagua .

«No encontramos ante un nuevo chiringuito perfecto al servicio de sus intereses personales. Díaz Romero debe dar explicaciones urgentemente y que nos diga con cuántas empresas trabaja de manera privada de las que contrata el Ayuntamiento. Él se lo guisa, él se lo come», explicó Romero, quien no dudó en pedir la dimisión «inmediata» del socialista.

Asimismo, la portavoz de los populares le ha instado al edil de Hacienda a que explique « por qué no informó al Ayuntamiento de su incompatibilidad laboral . Por él pasan todos los pagos, por su despacho en el Ayuntamiento y por su despacho personal. Se trata de una situación insólita. Esta semana hemos conocido que el delegado de Hacienda, el mismo que contrataba y pagaba sin competencia en el Ayuntamiento, es el que regulariza los pagos ante Hacienda de estas empresas. Rafael Díaz es el que contrata a las empresas, el que paga sin tener competencia y el que, después, y de manera privada, trabaja para estas empresas regularizando los pagos ante Hacienda».

«Además, le exigimos que dé cuantas explicaciones considere y si no lo hace vamos a solicitar la convocatoria de un pleno extraordinario para que lo haga ahí. Llegado el caso y si no lo hiciera y no dimite emprenderíamos acciones legales », ha detallado Dolores Romero en su intervención, quien ha anunciado además que «le parece sorprendente el silencio cómplice de Ciudadanos en Bormujos. No sé a qué esperan Juan Marín e Inés Arrimadas para intervenir puesto que ya no puede alegar desconocimiento, ¿a quiénes están protegiendo?».

Sobre la posibilidad de un entendimiento entre su partido y la formación naranja que en la actualidad forma parte del gobierno en el Ayuntamiento y que permite que siga siendo alcalde el socialista Francisco Molina, Romero ha avanzado que « el PP trabaja ya en el horizonte de 2023 para que haya un gobierno nuevo, limpio y distinto y así enterrar una etapa negra protagonizada por los escándalos del PSOE» en esta legislatura.

Incompatibilidades

Ha sido Luis Paniagua quien en esta misma rueda de prensa telemática ha mostrado un documento que corrobora la trama fiscal en el Consistorio. Se trata de la declaración de las causas de incompatibilidades que el propio Díaz Romero firmó el 7 de junio de 2019 y a la que ha tenido acceso ABC.

En este escrito «este señor no dice nada, ha tenido oculto todo este tiempo que trabaja para empresas que a su vez trabajan con el Ayuntamiento y eso es una verdadera incompatibilidad. Se trata de una falta de transparencia y ocultismo por lo que exigimos que se depuren las responsabilidades antes de emprender acciones legales».

En el escrito, el concejal de Hacienda no dice nada en el apartado A sobre «causas de posible incompatibilidad» y sólo refleja en el apartado B sobre «actividades que le proporcionan ingresos económicos» que es «autónomo y rendimiento trabajo SLU», mientras que el apartado C sobre «actividades que le pueden proporcionar ingresos económicos» lo deja en blanco.

Para el también diputado provincial, «esta semana se ha abierto el enésimo capítulo de escándalos en la gestión del PSOE en el Ayuntamiento. Pero se trata de un capítulo que, lamentablemente puede explicar todas las irregularidades detectadas en los últimos años en este Ayuntamiento».

«El pago de más de 70.000 euros al exdirector de Mercasevilla Juan Carlos Recio sin contrato, el servicio de limpieza de los colegios del municipio cuyo contrato terminó en 2018, se estaban produciendo pagos por 537.418 euros sin soporte contractual y el pago irregular de más de 2,3 millones de euros de dinero de los Bormujos durante 2019 y 2020. Un supuesto contrato ‘fantasma’ a la empresa Evartisto para la supervisión de protocolo Covid en los colegios», ha continuado Paniagua.

«Pues bien, todas estas irregularidades, que hemos ido denunciando durante los últimos meses y que hemos trasladado a la Justicia, tienen un sistema, el levantamiento de los sucesivos reparos que iba interponiendo el interventor , y un responsable, el Delegado de Hacienda y secretario de organización del PSOE de Bormujos, Rafael Díaz, que levantaba, una y otra vez, esos reparos sin tener competencia para ello puesto que se trata de una responsabilidad exclusiva del alcalde».

Contactos con Ciudadanos

Tanto Dolores Romero como Luis Paniagua ha confirmado que entre el PP y Cs «ha habido una primera llamada telefónica para iniciar conversaciones en las que les hemos dicho que para ello lo primero que tienen que hacer es salirse del gobierno , es una línea roja que hemos impuesto y esto ya lo saben tanto en Bormujos, como en Sevilla como en Madrid, que dejen el gobierno y a partir de ahí hablamos de cambio político».

« El tiempo se agota y mientras tanto el PP seguirá haciendo oposición. La paciencia tiene un límite pero mientras tanto ya trabajamos con vistas a 2023 y si Ciudadanos quiere un cambio, lo primero que tiene que hacer es pasar a la oposición», ha concluido Paniagua.