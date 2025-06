Santiponce ingresa 7.817 euros por las obras del Estadio La Cartuja

El Ayuntamiento de Santiponce, gobernado por Juan José Ortega (IU) junto al PP y la exalcaldesa socialista, ha abordado en su último pleno, celebrado el pasado 29 de mayo, los ingresos relativos a la ampliación del graderío del estadio de la Cartuja. En concreto, durante el pleno ordinario de mayo, el grupo municipal de Andalucía por Sí ha preguntado al Gobierno local sobre las «cantidades hechas efectivas» en materia de ICIO por las obras en el estadio, que abarca suelos de esta localidad.

El Gobierno local ha respondido que ya el pasado 13 de enero el Ayuntamiento de Santiponce ingresó un pago inicial de 7.817 euros «de licencia de 4.825« respecto a la primera fase de las obras; mientras esa misma jornada estaba prevista »una reunión para las últimas decisiones« destinadas a »que se hagan efectivos los restantes pagos«, una vez aprobada la mencionada bonificación del 35 por ciento con relación a la segunda fase de los trabajos.

Esto se da tras el rechazo en 2024 por el pleno de Santiponce a la primera solicitud por parte de la sociedad que gestiona el estadio, dirigida por la Junta de Andalucía, en demanda de la declaración de utilidad pública o interés municipal para una bonificación del ICIO en la obra de remodelación del estadio para la ampliación del graderío, de cara al mundial de fútbol de 2030.

Durante el pleno en el que fue acordado denegar dicha solicitud de bonificación y la posterior sesión relativa a la desestimación del recurso de reposición interpuesto de la sociedad gestora del estadio contra la negativa inicial, el Gobierno local defendía esta decisión exponiendo que la actuación planteada y cuya bonificación se solicitaba «no tiene repercusión en los vecinos de Santiponce, no beneficia de forma individualizada a la población» local ni conlleva ninguna «circunstancia social que justifique» rebajar el precio del impuesto.

Durante esos plenos, el exalcalde de Santiponce, Justo Delgado, de Andalucía por Sí, manifestaba que el Ayuntamiento de Santiponce cobra al estadio casi medio millón de euros al año en concepto de impuesto de bienes inmuebles (IBI), sin prestarle «prácticamente servicio» municipal alguno; y este proyecto supone «una obra de interés social« para que el recinto acoja un mundial de fútbol con todo el impacto que ello comporta, considerando una »miopía política« no acceder a la petición de bonificación.

Pero el alcalde aseguraba que «el estadio repercute lo mínimo en Santiponce» y aceptar la bonificación solicitada en el ICIO de estas obras supondría «perder» el ingreso de unos 300.000 euros para las arcas municipales. «Tenemos muy pocos recursos y no estamos para regalar nada«, remarcaba el primer edil de IU, defendiendo la necesidad de »buscar el ingreso« del dinero del ICIO »para el beneficio de Santiponce de manera directa.

Ya en un pleno extraordinario celebrado el pasado 29 de abril, el pleno de Santiponce aprobaba finalmente la declaración de utilidad pública y «bonificación del 35 por ciento« en el ICIO relativo a la segunda fase de las obras de ampliación del graderío del estadio, bajo la premisa, según el Gobierno local, de que tras »varias reuniones del alcalde« con la entidad gestora del estadio, ha mediado »un acuerdo« entre ambas partes.

Fruto de ese consenso, según el Gobierno local, «el nombre de Santiponce« figurará de manera permanente en »la cartelería« del estadio, pues no en vano el 51 por ciento de la superficie del mismo se sitúa en suelos de la localidad, mientras el resto pertenece a Sevilla capital, además de que serán ampliadas las actividades que la localidad puede promover dentro del recinto.

El alcalde, no obstante, precisaba que en su solicitud de 2024, la entidad gestora del estadio de la Cartuja reclamaba «una bonificación del 95 por ciento« en el ICIO; con lo que el Ayuntamiento no habría obtenido prácticamente »nada« con esa propuesta; mientras tras la »negociación« promovida en los últimos meses, había sido acordada una bonificación exclusivamente del 35 por ciento del importe del impuesto, a cambio de que Santiponce cuente en el estadio con «una visibilidad que antes no tenía», siendo así aprobado por unanimidad el asunto.