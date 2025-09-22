Suscríbete a
Salas Lluch abrirá un hospital de día en Coria del Río a finales de año

El 'fisio de los toreros' da el salto con un proyecto que supone 6 millones de inversión y contará con 5.000 metros de modernas instalaciones

José Antonio Salas Lluch posa en el patio interior del hospital, que apura la recta final de las obras
Jaime Parejo

Coria del Río tendrá un nuevo hospital de día a finales de este 2025. José Antonio Salas Lluch, con más de 15 años de experiencia en la localidad, y conocido entre otras muchas cosas por ser el fisioterapeuta y rehabilitador de grandes ... figuras del toreo, deportistas y otras personas conocidas, ha decidido apostar por dar un salto en su etapa profesional y, asesorado por Carlos Molina, va a inaugurar el hospital de día Vitalmed. El proyecto supone una inversión de 6 millones de euros para un nuevo edificio que contará con 5.000 metros cuadrados de modernas instalaciones en el que atender las necesidades médicas de Coria del Río y poblaciones del entorno, hasta abarcar a un potencial de 300.000 personas y en el que se generarán, entre puestos directos e indirectos, cerca de un centenar de empleos.

