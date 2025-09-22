Salas Lluch abrirá un hospital de día en Coria del Río a finales de año

Coria del Río tendrá un nuevo hospital de día a finales de este 2025. José Antonio Salas Lluch, con más de 15 años de experiencia en la localidad, y conocido entre otras muchas cosas por ser el fisioterapeuta y rehabilitador de grandes ... figuras del toreo, deportistas y otras personas conocidas, ha decidido apostar por dar un salto en su etapa profesional y, asesorado por Carlos Molina, va a inaugurar el hospital de día Vitalmed. El proyecto supone una inversión de 6 millones de euros para un nuevo edificio que contará con 5.000 metros cuadrados de modernas instalaciones en el que atender las necesidades médicas de Coria del Río y poblaciones del entorno, hasta abarcar a un potencial de 300.000 personas y en el que se generarán, entre puestos directos e indirectos, cerca de un centenar de empleos.

«Nuestra aspiración es la de ser el hospital de día del Aljarafe, que cualquier dolencia o cualquier patología que se pueda resolver en un centro de alta resolución diagnóstica y terapéutica, se pueda hacer en nuestro centro», señala Carlos Molina, consultor de Gestión Sanitaria Avanzada y responsable de la coordinación ejecutiva del proyecto. Salas Lluch se ha hecho un nombre con su actual clínica de fisioterapia, en la que lleva trabajando tres lustros siendo un referente a nivel local, nacional e internacional. No en vano, son muchos los pacientes que llegan desde fuera de España hasta Coria del Río para pasar por las manos del equipo de este fisioterapeuta que, con las más novedosas técnicas de tratamiento, se ha ganado una reputación más allá de las fronteras. «Vamos a tener un departamento internacional para facilitar todo lo posible a nuestros clientes su llegada, el transporte hasta la clínica y que su tratamiento sea lo más fácil posible», señala Salas Lluch, que será el director de este nuevo hospital.

Así será el nuevo hospital Imágenes renderizadas de cómo quedarán las instalaciones del centro en Coria del Río una vez culminen las obras ABC

Sin embargo, el hecho de haberse hecho un nombre por la confianza que han mostrado en él figuras del toreo como Roca Rey, Pablo Aguado, el Juli o Morante de la Puebla no significa que el hospital sea un centro para personas VIP, sino que mantendrá la esencia que tiene la actual clínica, cuyo equipo se integrará en el personal del nuevo hospital. «Aquí viene gente de todo tipo y los atendemos con la misma profesionalidad. Ahora dispondremos de un centro de acto único. La idea es que cuando venga el paciente se pueda realizar todo en el mismo día, incluidas pruebas o cirugía menor, para que se pueda ir a su casa y no tenga que volver», explica Carlos Molina.

Especialidades

El nuevo centro Vitalmed dispondrá de multitud de unidades asistenciales ya que, además de fisioterapia, contará con radiodiagnóstico, traumatología, aparato digestivo, medicina interna, medicina general, ginecología, urología. dermatología, odontología y pediatría. También contará este nuevo recinto sanitario con el Centro de Atención Infantil Temprana, donde los profesionales se encargan de tratar a niños que tienen un déficit de atención o algún retraso psicomotor para ayudarles en su mejora. En su tercera planta contará con quirófanos de cirugía mayor ambulatoria, totalmente equipados con sala de recuperación y habitaciones de estancia.

El público objetivo de este nuevo centro es toda la población cercana a su ubicación, ya sea bien con compañías de seguros con las que ya actualmente tiene un acuerdo el centro, mutuas de accidentes de trabajo, víctimas de accidentes de tráfico y pacientes privados convencionales. El objetivo en una segunda fase, una vez empiece a funcionar el hospital y se consoliden todas sus áreas, es licitar a concurso público a través de los acuerdos marco para poner a disposición sus instalaciones para agilizar listas de espera en la sanidad pública.

«Esto es un gran salto para mí. A mí me gusta mucho la fisioterapia, es de lo que se me da bien, y me he rodeado de personas muy profesionales. Si no llega a ser por Carlos, que es la persona que se está encargando de coordinarlo todo, hubiera sido imposible», no duda en reconocer José Antonio Salas Lluch, que emplaza a su socio en esta aventura a explicar cómo han sido las gestiones para sacar adelante este nuevo centro. «Empezamos hace algo más de un año cuando él me propuso la idea. Se incorporó una responsable de marketing, una responsable de administración… y finalmente logramos conseguir los apoyos necesarios para sacar adelante el proyecto a pesar los obstáculos», reconoce Carlos Molina, responsable de la coordinación ejecutiva del proyecto.

Los responsables de este hospital se mostraron sorprendidos por la celeridad en los trámites burocráticos que supone gestionar la apertura de un centro como este, y mostraron su «agradecimiento al Ayuntamiento de Coria y a la Delegación de Sanidad y sus técnicos por la gran labor realizada para sacar adelante el proyecto en los tiempos estipulados».

Los tiempos de las obras

Los promotores de este centro hospitalario muestran su satisfacción cuando acuden a ver el avance de las obras del recinto que se ubicará en la parcela situada en la confluencia de las calles Clara Campoamor y Centro Popular Instructivo, a pocos metros de la clínica actual Salas Lluch. «Si todo marcha con normalidad esperamos poder abrir el hospital a finales de este año», señalan.

Salas Lluch es poco amigo de los focos a pesar de su popularidad de muchos de los clientes que pasan por sus manos. No en vano, los datos reflejan que aproximadamente el 95% de las cogidas que se producen en el mundo del toreo acuden después a recuperarse por las instalaciones de este fisioterapeuta en Coria del Río. «Es capaz de tratar de forma más rápida a este tipo de profesionales y eso lo ha hecho que sea muy importante en el sector, no solo del toro, sino de la fisioterapia deportiva y en patologías que son graves o grandes para el sector sanitario. Cuenta con los medios técnicos y la maquinaria más avanzada para tratar cualquier tipo de lesión», destaca Carlos Molina sobre el equipo de trabajo de Salas Lluch, que trabajará con él también en el nuevo hospital.