Rocío García, farmacéutica de Sevilla, sobre el la alerta por el virus del Nilo: «El principal método de protección personal es el uso de repelente»

San Juan de Aznalfarache, Mairena del Aljarafe y Gelves han sido declarados en alerta por la presencia del virus del Nilo Occidental (VNO) tras detectarse su circulación en mosquitos Culex capturados en una trampa situada en la intersección entre estos tres municipios. ... La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía ha confirmado la detección y ha activado el protocolo correspondiente para estos casos.

Así pues, en cumplimiento del programa vigente, la Consejería ha decretado mantener la alerta en estas áreas hasta el 10 de diciembre, además de poner en marcha acciones de promoción de salud en centros educativos y residencias del entorno. Asimismo, se anima a la gente a adoptar todas las medidas de protección necesarias ante un virus que «actúa al nivel del sistema nervioso central«, según explica la farmacéutica Rocío García a ABC de Sevilla.

En este sentido, con respecto a los síntomas, esta trabajadora de la Farmacia Abril, en Coria del Río, matiza que esta enfermedad puede provocar «dos cuadro principales. Uno más leve, con síntomas como cefalea, dolor muscular, vómito, te encuentras un poco raro, urticaria... Y, luego, está el cuadro más grave, con problemas más importantes como desorientación, confusión, rigidez en el cuello, incluso pérdida de consciencia«. Ahora bien, los síntomas que presente cada persona puede depende de cada uno, aunque no deja de ser un virus que afecta de manera importante.

El uso de repelente, el principal método de protección personal ante el virus del Nilo

A la hora de prevenir el contagio por el virus del Nilo, esta farmacéutica hace especial hincapié en que «la principal prevención personal es el uso de repelente cuando estás en la calle, desde los más pequeñitos hasta los más adultos. También hay que evitar las horas puntas, como la caída de la tarde o el amanecer, que es cuando más mosquitos hay en la calle; hay que evitar estar en el exterior. Luego, en casa casi todo el mundo tenemos mosquiteras, pero conviene tenerlas y los repelentes en los enchufes«.

De nuevo, enfatizando en que el principal método de protección personal ante esta enfermedad son los repelentes, Rocío García afirma que la venta de este producto «es durante todo el año, continua. Sí que es verdad que en los meses más fuertes, desde abril hasta octubre, las ventas suben muchísimo. Hay más mosquitos. Pero la venta es continua durante todo el año, sobre todo para los más pequeños«.

Por último, en lo que respecta a la farmacia en la que ella trabaja en Coria del Río, comenta que «tenemos productos para todas las edades, desde las pegatinas y los productos naturales como la citronela, para los más peques o para la gente que no quiere usar pesticidas y productos más químicos, hasta los más extremos que se utilizan hasta en climas tropicales. También, en función de la edad, cada uno tiene su producto especializado«.