Suscríbete a
ABC Premium

Rocío García, farmacéutica de Sevilla, sobre el la alerta por el virus del Nilo: «El principal método de protección personal es el uso de repelente»

Esta profesional de farmacia advierte que la enfermedad puede presentar dos cuadros, uno leve y otro de carácter grave

La Diputación de Sevilla avisa: estas son las recomendaciones contra el virus del Nilo si resides en uno de los pueblos afectados

San Juan de Aznalfarache, Mairena del Aljarafe y Gelves entran en alerta por la presencia de virus del Nilo

Rocío García, farmacéutica de Sevilla, sobre el la alerta por el virus del Nilo
Rocío García, farmacéutica de Sevilla, sobre el la alerta por el virus del Nilo ABC

Inmaculada Ruiz Muñoz y Álvaro Galván

San Juan de Aznalfarache, Mairena del Aljarafe y Gelves han sido declarados en alerta por la presencia del virus del Nilo Occidental (VNO) tras detectarse su circulación en mosquitos Culex capturados en una trampa situada en la intersección entre estos tres municipios. ... La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía ha confirmado la detección y ha activado el protocolo correspondiente para estos casos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app