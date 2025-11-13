Retenciones de varios kilómetros en la A-49 sentido Huelva a la altura de Camas por un accidente

Primeras horas complejas de este jueves pasado por agua en Sevilla con respecto al tráfico ya que hay retenciones en la A-49 a la altura de Camas y La Pañoleta por un accidente que está provocando congestiones a la salida de Sevilla y en ... dirección hacia Huelva. La Dirección General de Tráfico ha avisado de problemas para circular en al menos, dos kilómetros en la autovía hacia la provincia onubense en una mañana en la que están cayendo precipitaciones por la borrasca 'Claudia'.

Los servicios de emergencias ya están actuando en la zona aunque existen problemas para conducir en la salida del Patrocinio de Sevilla, en los desvíos hacia Camas y el barrio de La Pañoleta, la subida de la cuesta conocida como 'del Caracol', las salidas hacia Castilleja de la Cuesta y Tomares, así como para Gines.

Por el momento, no se espera una normalidad en la circulación inminente ya que hay varios obstáculos fijos en la carretera y el carril izquierdo se encuentra cerrado en este momento del amanecer por lo que se insiste en la precaución de los conductores a la hora de ir con sus vehículos.

Esto se une a que hay lluvias en la capital hispalense y sus alrededores desde las últimas horas de la noche y las primeras de este jueves donde puede haber precipitaciones importantes conforme avance el día. Además, la Agencia Estatal de Meteorología ha avisado de alertas amarillas en la provincia de Sevilla y naranja en Huelva.

En la capital y el resto de municipios, se esperan rachas de viento que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora, posibilidad de tornados e importantes acumulados de lluvias al última hora de la tarde.