Retenciones de varios kilómetros en la A-49 sentido Huelva a la altura de Camas por un accidente

Los problemas de circulación afectan al entorno de La Pañoleta, la salida de Sevilla y la subida hacia Tomares y Castilleja de la Cuesta

La borrasca Claudia llega a Sevilla: la Aemet activa la alerta amarilla por lluvias y tormentas este jueves

Zona afectada por el tráfico
Zona afectada por el tráfico juan josé úbeda

M. L.

Primeras horas complejas de este jueves pasado por agua en Sevilla con respecto al tráfico ya que hay retenciones en la A-49 a la altura de Camas y La Pañoleta por un accidente que está provocando congestiones a la salida de Sevilla y en ... dirección hacia Huelva. La Dirección General de Tráfico ha avisado de problemas para circular en al menos, dos kilómetros en la autovía hacia la provincia onubense en una mañana en la que están cayendo precipitaciones por la borrasca 'Claudia'.

